DAX: Anleger gehen in Deckung!

Liebe Leser,

der deutsche Leitindex hat am Dienstag im Minus geschlossen. Ein genauer Grund dafür war zunächst nicht auszumachen. Möglicherweise lasteten die zuvor veröffentlichten Daten zur deutschen Industrieproduktion auf den Werten. Zudem hatte BMW mehr oder weniger verhaltene Ergebnisse per Q3 2017 abgeliefert. Die deutsche Industrieproduktion zeigte per Monat September einen Rückgang von 1,6 %, nachdem im August noch ein Rekordanstieg von 2,6 % verzeichnet worden war. Gegenüber dem Vorjahr lag die Industrieproduktion damit 3,6 % höher, erwartet wurden 4,4 % nach einem Anstieg von 4,6 % im August.

Chinas Handelsbilanz sendet unschlüssige Signale

China veröffentlichte derweil in der Nacht zu Mittwoch die Handelsbilanzdaten für den Monat Oktober. Der Handelsbilanzüberschuss stieg deutlich an auf 38,20 Mrd. US-Dollar. Dabei stiegen die Importe um 17,2 % und Exporte um 6,9 %. Beide Werte lagen unter den Erwartungen und niedriger als im Vormonat. Ein Teil der Veränderung ging auf Währungseffekte zurück. Der US-Dollar ist seit September gegen den Yuan um 3 % gestiegen. Importe sind in Yuan betrachtet um 16 % gestiegen, Exporte um 6,1 %.

Euro leicht stabiler nach gedämpften Erwartungen an US-Steuersenkungen

Der EUR/USD-Kurs gab am Dienstag weiter nach, hat sich jedoch infolge einiger politischer Berichte zur geplanten Steuerreform in den USA im Laufe des Tages wieder stabilisieren können. Einem Bericht der Washington Post zufolge, könnte die geplante Steuersenkung um ein Jahr verschoben werden. Der US-Dollar gab aufgrunddessen kurzfristig nach. Hier ist trotzdem noch nicht alles klar, denn am Donnerstag könnte der sogenannte “Tax Bill” noch vom Senat betätigt werden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.