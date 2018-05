DAX Analyse: Nach Zieleinlauf planmäßig im Korrekturmodus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Trader,

Das deutsche Aktienbarometer hat an seinem ersten Handelstag dieser Woche die Zielmarke von grob 13.210 abgearbeitet und steht nun vor der nächsten Herausforderung. Haupttreiber im DAX war am Dienstag zweifelsohne die Aktie von ThyssenKrupp, gefolgt von einer Reihe von Automobilwerten. An dieser Stelle hat die Nachricht Chinas über eine baldige Zollsenkung für Fahrzeuge und Teilehersteller für Kursfantasie gesorgt. Sorgen bereitet ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten