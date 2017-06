DAX – Allzeithoch und dann in Richtung 13.500 Punkte?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

der DAX-Index scheint zum Ende der Woche hin endlich wieder aufzuwachen. Der Anfang des neuen Monats könnte allerdings so etwas wie den letzten Run andeuten. Denn, wie wir bereits im Artikel zur Saisonalität dargelegt hatten, fällt die durchschnittliche Performance des Index im Juni mehr als dürftig aus.

Saisonale Entwicklung und andere Faktoren sprechen für Schwäche im Laufe des Monats

Anzumerken ist einerseits, dass die durchschnittliche Performance keine hundertprozentige Garantie für die zukünftige Entwicklung angibt, andererseits könnte man im Verbund mit anderen Faktoren jedoch zu einer gewissen Tendenz kommen. Und hier sieht es zumindest aus unserer Sicht so aus, als würden auch andere Faktoren dafür sprechen, dass sich Anleger etwas früher in die Sommerferien verabschieden könnten.

Aus der markttechnischen Perspektive dürfte nun kurzfristig das letzte Allzeithoch ins Auge gefasst werden. Dieses liegt im Future bei 12.870 Punkten. Das nächste technische, mittelfristige Ziel läge sodann bei ca. 13.500 Punkten. Ob es aber noch vor der Sommerpause erreicht wird, bleibt aus unserer Sicht vorerst fraglich.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.