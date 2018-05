DAX Aktien: Wohin geht die Reise noch?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Aktien sind in den letzten Wochen und Monaten schon fast eine sichere Bank für ansehnliche Kursgewinne. Seit jetzt schon sieben Wochen in Folge ist der Deutsche Aktienindex auf Wachstumskurs. Obwohl es am vergangenen Freitag zu einer kleinen Schwäche kam, konnte der DAX dabei die Marke von 13.000 Punkten noch erfolgreich verteidigen. Für die Gesamtwoche bleibt noch ein Plus von etwa ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.