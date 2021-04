DAX-Aktie Allianz: Die unterschätzte Größe im Leitindex

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die DAX-Aktie der Allianz (WKN: 840400) ist durchaus eine Größe in unserem heimischen Leitindex. Alleine die Marktkapitalisierung des Direktversicherers von fast 90 Mrd. Euro zeigt: Ein Leichtgewicht ist der Versicherungskonzern mit Sicherheit nicht.

Auch ansonsten könnte die Allianz-Aktie ein Schwergewicht sein. Beispielsweise mit Blick auf die Dividende oder die operative Stärke und eine günstige fundamentale Bewertung. Schauen wir im Folgenden daher einmal, warum ausgerechnet der DAX-Versicherer jetzt vielleicht sogar eine unterschätzte Größe im Leitindex ist. Es könnte jedenfalls einige Gründe dafür geben.

DAX-Aktie Allianz: Auch bei der Dividende eine Größe!

Wie wir jedenfalls mit Blick auf die ausgeschüttete Dividendensumme erkennen können, ist die Allianz auch hier womöglich eine unterschätzte Größe. Das betrifft die Zahlungen sowohl relativ, als auch absolut gesehen.

Das Management der Allianz hat zuletzt jedenfalls über vier Milliarden Euro für die eigene Dividende benötigt. Das zeigt wiederum: Auch quantitativ besitzt die Dividende eine gewisse Priorität. Ja, sogar ein Alleinstellungsmerkmal im DAX, was die absolute Höhe angeht.

Relativ gesehen existieren zwar höhere Ausschütter. Mit einer Dividendenrendite von ca. 4,43 % liegt jedoch auch dieser Wert vergleichsweise im Rahmen. Alleine mit Blick auf die Dividende können wir daher sagen: Die Allianz-Aktie ist eine Größe. Womöglich sogar eine, die so mancher Foolishe Investor noch nicht einmal auf dem Schirm hat. Wobei insbesondere die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen eine wichtige Rolle spielt. Immerhin zahlt der DAX-Versicherer seit über zehn Jahren stets stabil an die Investoren aus.

Günstige Bewertung, solide Zahlen

Aber auch die sonstige fundamentale Bewertung ist vergleichsweise preiswert. Mit Blick auf den DAX, der weiterhin auf Rekordkurs ist, stellen wir fest: Die Allianz-Aktie ist weiterhin eher moderat bewertet. Im Vergleich könnte man auch sagen: günstig.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich auf ca. 13,2. Und das, obwohl das Geschäftsjahr 2020 vergleichsweise schwach gewesen ist. Das Ergebnis je Aktie ging schließlich von 18,90 Euro im Vorjahr auf 16,48 Euro zurück. Alleine das Turnaround-Potenzial könnte zu einer insgesamt fundamental noch preiswerteren Ausgangslage führen.

Dabei hat die Allianz-Aktie selbst in Zeiten einer Pandemie bewiesen, dass das Zahlenwerk stark und weitgehend konstant bleiben kann. In Zeiten einer Pandemie ist ein solches Ergebnis jedenfalls alles andere als selbstverständlich. Oder, wie gesagt: Ein Zeichen der Stärke in einer operativ zumindest herausfordernden Zeit.

Allianz-Aktie: Eine Größe im Dax!

Allein mit Blick auf die Dividende und die fundamentale Bewertung können wir daher festhalten, dass die Allianz-Aktie eine unterschätzte Größe im DAX sein könnte. Hinzu kommt außerdem, dass das Management die Krise für weitere Zukäufe nutzt, die bilanzielle und vor allem die Liquiditätssituation absolut solide ist. Das schafft außerdem Stabilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Zudem setzt das Management auf stabile Kapitalrückführungen, wenngleich noch in einem eher frühen Stadium. Vielleicht ist der Zeitpunkt weiterhin günstig, auf einen zukünftig konsequent qualitätsvollen Ausschütter mit einer jetzt moderaten Bewertung zu setzen. Allerdings ist das natürlich deine finale Entscheidung.

DAX-Aktie Allianz: Die unterschätzte Größe im Leitindex

Vincent besitzt Aktien der Allianz.

