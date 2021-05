Weitere Suchergebnisse zu "DAX":







DAX – 15.000 Punkte voraus

Der deutsche Leitindex DAX konnte in der vorangegangenen Woche einen neuen Höchststand ausbilden. Die Rally scheint jedoch noch längst nicht vorüber und so sollte es, nach der aktuellen Konsolidierung auf hohem Niveau, in Kürze neue Rekordstände geben können. Der erst kürzlich aktivierte bullische Wendetermin vom ...