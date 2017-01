DAX30: Continental mit starkem Schlussquartal

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

der deutsche Aktienmarkt tritt im neuen Börsenjahr weiterhin auf der Stelle. Heute verlor der DAX leicht und sackte auf 11.563 Punkte ab. Für einen neuen Aufwärtstrend benötigt der Aktienmarkt positive Impulse. Diese sind in Sicht. In diesen Tagen beginnt die neue Berichtssaison, in der die Unternehmen ihre Zahlen für das 4. Quartal 2016 bzw. für das Gesamtjahr melden. Der im DAX gelistete Autozulieferer und Reifenspezialist Continental meldete am heutigen Montag Vorabzahlen für das Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahres. Dank der guten Abschneidens im 4. Quartal 2016 kündigte Conti zudem an, das zuletzt gesenkte Margenziel im Geschäftsjahr 2016 erreicht zu haben.

Die Vorabzahlen im Überblick

Der operative Gewinn von Continental wurde durch Kosten für Rückrufe, Kartellstrafen und höhere Entwicklungsaufwendungen belastet. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) belief sich nach den heute veröffentlichten Eckdaten auf gut 4,3 Mrd. Euro. Das sind rund 3% weniger als im Vorjahr. Unterdessen kletterte der Umsatz um 3% auf 40,5 Mrd. Euro. „Das Nettoergebnis liegt trotz mehrerer Einzelereignisse, die das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres negativ belasteten, knapp über dem des Vorjahrs“, teilte das Unternehmen weiterhin mit. Die operative Rendite lag 2016 mit 10,7 Prozent auf dem von Continental angepeilten Niveau. Damit hat Continental die im Oktober 2016 gesenkte Prognose für das vergangene Geschäftsjahr erreicht. Conti hatte im vergangenen Jahr zunächst die Prognose angehoben, dann aber aufgrund verschiedener Belastungsfaktoren wieder senken müssen. Im laufenden Geschäftsjahr 2017 will der Dax-Konzern den Umsatz um 6% steigern, wie Continental-Chef Elmar Degenhart am Rande der Automesse in Detroit ankündigte. Die Marge soll abermals bei über 10,5% liegen. Die Umsatzsteigerung im laufenden Jahr soll auch dank der zunehmenden Vernetzung von Autos und aufgrund steigender Elektromobilität zustande kommen. Denn Conti ist in diesen beiden Bereichen gut aufgestellt und profitiert damit von den genannten Entwicklungen. Da Conti nach den wechselhaften Erfahrungen 2016 vorsichtig planen dürfte, halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass am Ende des laufenden Geschäftsjahres bei Umsatz und Gewinn noch etwas mehr zu Buche steht, als es jetzt angekündigt wurde.

Conti-Aktie bleibt einen Blick wert

Auch wenn die Anleger auf die heute vorgelegten Vorabzahlen von Conti eher verhalten reagierten, bleibt die Aktie aus meiner Sicht einen Blick wert. Mit einem für 2017 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 12 ist die Conti-Aktie für einen breit aufgestellten und auf die zukünftig wichtigsten Veränderungen in der Automobilbranche bestens eingestellten Autozulieferer günstig bewertet. Zwar hat die Conti-Aktie seit ihrem Zwischentief im Oktober 2016 schon wieder um rund 18% zugelegt, von ihren Höchstständen aus dem Jahr 2015 (bei rund 230 Euro) ist die Aktie aber noch immer rund 20% entfernt.

