DAV-Vorsitzender Becker: Ordnungspolitische Stabilität fördert digitale Innovation bei Arzneimittelversorgung (FOTO)

Um Innovationen in der Arzneimittelversorgung zu fördern, brauchenDeutschlands Apotheken mehr Planungssicherheit und klareordnungspolitische Eckpfeiler. "Zu diesen Eckpfeilern gehören dieApothekenpflicht für rezeptfreie Medikamente, das Fremd- undMehrbesitzverbot bei Apotheken und der einheitliche Abgabepreis fürverordnete Arzneimittel", sagte Fritz Becker, Vorsitzender desDeutschen Apothekerverbandes (DAV), im Politischen Lagebericht zurEröffnung des 55. DAV-Wirtschaftsforums in Potsdam vor mehr als 300Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Medien. In Bezug auf das imKoalitionsvertrag vereinbarte Verbot des Versandhandels mitverordneten Medikamenten mahnte Becker zur Eile: "Wir fordern dieBundesregierung auf, sich schnellstmöglich mit der Umsetzung diesesVorhabens zu befassen und ein Gesetzgebungsverfahren in die Wege zuleiten." Die Durchsetzung der Arzneimittelpreisverordnung gegenausländische Versandhändler sei ein Beitrag zur flächendeckendenGesundheitsversorgung, deren Sicherung die Regierung versprochenhabe, so Becker.Auf einem stabilen ordnungspolitischen Fundament könnten Apothekenauch ihre digitale Innovationskraft besser ausspielen: "Die Apothekenarbeiten im Back-Office schon lange digital. Aber auch imPatientenkontakt wird die Digitalisierung zukünftig eine noch größereRolle spielen", sagte der DAV-Vorsitzende. Bundeseinheitlich,diskriminierungsfrei und kassenübergreifend müsse die Digitalisierungim Gesundheitswesen vorangetrieben werden, damit alle Patienten davoneinen Nutzen haben. Für Becker ist die Konsequenz: "Wir stehen zurgematik und wir stehen zur dazugehörigen Telematik-Infrastruktur. Wirbekennen uns zum E-Rezept und zur E-Patientenakte. UnreguliertenWildwuchs, bei dem E-Rezepte gezielt fehlgesteuert werden und dieDatensicherheit auf wackeligen Füssen steht, lehnen wir ab." In einemweiteren E-Health-Gesetz sollten laut Becker insbesondere dasMedikationsmanagement fortentwickelt und damit dieArzneimitteltherapiesicherheit verbessert werden: "Die Einführungeines qualitätsgesicherten, honorierten und abgestuften Systems vonMedikationsanalyse und -management würde die deutschlandweiteSicherheit in der Arzneimitteltherapie stärken."Mehr Informationen unter www.abda.de undwww.dav-wirtschaftsforum.de