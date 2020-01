DAVOS/US-Präsident Trump: Regierung ist auf neues Virus gut vorbereitet

DAVOS (dpa-AFX) - Die US-Regierung ist auf die neue Lungenkrankheit aus China nach Worten von Präsident Donald Trump gut vorbereitet.



Die Regierung habe das "komplett unter Kontrolle", sagte Trump am Mittwoch in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC. In den USA gebe es bislang erst eine bekannte Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus und diese Person sei aus China eingereist, sagte Trump am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos weiter. "Es wird alles in Ordnung sein", sagte Trump.

Er vertraue den Angaben der chinesischen Regierung, sagte Trump. Dort sind nach offiziellen Angaben infolge des neuartigen Coronavirus bislang neun Todesfälle nachgewiesen worden. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg im Vergleich zum Vortag um über 100 auf 440 Fälle an, wie das chinesische Staatsfernsehen am Mittwoch berichtete./jbz/DP/jha