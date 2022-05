BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz wird Ende Mai am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos teilnehmen. Wie das Bundespresseamt am Mittwoch in Berlin mitteilte, reist Scholz am 26. Mai zu dem Treffen. Am Vormittag (11.00 Uhr) sei eine Rede vor dem Plenum der Konferenz geplant. Außerdem werde der Kanzler mit Wirtschaftsvertretern zu einem Austausch zusammenkommen.

Die ursprünglich für Januar geplante Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums war wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus verschoben worden und soll vom 22. bis 26. Mai stattfinden.

Die Stiftung hält ihr Jahrestreffen seit Jahrzehnten mit wenigen Ausnahmen im Wintersportort Davos in der Schweiz ab. Dort tauschen sich Unternehmer und Politiker über die drängenden Themen von Wirtschaft und Gesellschaft aus. Die Konferenz ist mit Regierungschefinnen und -chefs und Spitzenmanagern globaler Konzerne stets hochkarätig besetzt./brd/DP/he