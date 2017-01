DAVOS: Schäubles Gelassenheit und seine eigenwillige Englisch-Übersetzung

DAVOS/BERLIN (dpa-AFX) - Zu Alarmismus neigt Wolfgang Schäuble eher nicht.



Und dass sein Englisch nicht das beste ist, weiß der Finanzminister selbst. Stichwort: Griechenland-Krise und das berühmte "Isch over". Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos steuerte der mit Etat-Überschüssen glänzende Kassenwart einmal mehr eine besondere Wortschöpfung bei. Um Gelassenheit in der Debatte um Großbritannien und Steuerdumping zu demonstrieren, bemühte Schäuble auf dem Podium das in Deutschland bekannte Sprichwort "Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird." Und sorgte mit seiner sehr eigenen englischen Übersetzung nun auch für internationale Verbreitung sowie Heiterkeit: "You never eat as hot as it is cooked." Es ging darum, ob Großbritannien nun eine Steueroase werde und mit dem Finanzzentrum Singapur verglichen werden könne./sl/DP/stw