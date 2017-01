DAVOS: Schäuble sieht Risiken für deutsche Wirtschaft

DAVOS (dpa-AFX) - Nach Einschätzung von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) könnten sich die Unsicherheiten in der Welt negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirken.



"Ich bin etwas unsicher, was in diesem Jahr 2017 in der Eurozone passieren wird", sagte Schäuble am Freitag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Die geopolitischen Risiken sind gestiegen und nicht gesunken."

Wirtschaftlich laufe es zwar etwas besser. "Aber wir haben Wahlen in einigen wichtigen Mitgliedsstaaten." Das führe zu einigen Unsicherheiten, die auch den Handel beeinträchtigen könnten. "Die deutsche Wirtschaft wird das etwas merken." Schäuble rechnet in diesem Jahr indes nicht mit negativen Auswirkungen der Brexit-Entscheidung auf die Eurozone./das/DP/stb