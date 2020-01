DAVOS (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hält am Donnerstag (14.15 Uhr) eine Rede bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.



Erwartet wird, dass dabei vor allem die Klimapolitik eine Rolle spielen wird. Klima und Umweltschutz sind die zentralen Themen des Treffens in den Schweizer Alpen. Zudem werden Reden weiterer europäischer Spitzenpolitiker erwartet - so sind Auftritte des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis sowie des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte geplant.

Kurzfristig ins Programm genommen wurde eine Ansprache des selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó, der zurzeit in Europa weitere Allianzen schmieden will. Am frühen Abend wendet sich dann UN-Generalsekretär Antonio Guterres an die etwa 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Auf US-Präsident Donald Trump wird Merkel in Davos nicht treffen. Er hat die Tagung bereits wieder verlassen. Noch bis zu diesem Freitag wird in dem Skiort unter dem Motto "Stakeholder für eine solidarische und nachhaltige Welt" diskutiert./bvi/DP/stw