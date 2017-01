DAVOS: HSBC will wegen Brexit Stellen aus Großbritannien abziehen

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

DAVOS (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC wird bei einem Austritt Großbritanniens aus der EU einiges an Personal aus London abziehen.



Etwa 20 Prozent des Handelsgeschäfts werde vermutlich nach Paris verlagert, sagte HSBC-Chef Stuart Gulliver dem Nachrichtensender Bloomberg TV am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Umzug passiert nicht über Nacht. HSBC besitze in Frankreich die Geschäftsbank CCF und könne daher recht langsam vorgehen, sagte Gulliver. Andere Wettbewerber, die keine Töchter auf dem Kontinent hätten, müssten schneller agieren.

Premierministerin Theresa May hatte am Vortag in einer Grundsatzrede zum Brexit gesagt, Großbritannien werde aus dem EU-Binnenmarkt ausscheiden. May will stattdessen einen umfassenden Freihandelsvertrag mit der Europäischen Union schließen. Auch der Zollunion in ihrer bisherigen Form will Großbritannien nicht mehr angehören.