DAVOS (dpa-AFX) - In Davos endet am Freitag das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums.



Zum Abschluss der 50. Ausgabe steht eine Rede des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (11.30 Uhr) auf dem Programm. Zudem wird der gemeinsame Konjunkturausblick mit Spannung erwartet. Diesen wollen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein US-amerikanischer Kollege Steven Mnuchin zusammen mit der Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, präsentieren (ebenfalls 11.30 Uhr). Am Vormittag (11.00 Uhr) demonstriert außerdem die Klimaschutzinitiative Fridays For Future, dabei sein wollen auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und die Deutsche Luisa Neubauer./men/DP/stw