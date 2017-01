Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

GENF (dpa-AFX) - Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping eröffnet in diesem Jahr das Weltwirtschaftsforum in Davos.



Er werde bei dem Gipfeltreffen in den Schweizer Alpen (17.- 20. Januar) von einer großen Delegation aus Politikern und Top-Managern aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde begleitet. Das kündigte Weltwirtschaftsforum-Gründer Klaus Schwab am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Genf an.

Die Veranstaltung steht in diesem Jahr auch angesichts der jüngsten Wahlerfolge von Populisten wie dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump unter dem Motto "Responsive and Responsible Leadership" ("Anpassungsfähige und verantwortungsvolle Führung"). Trump tritt am 20. Januar in Washington sein Amt an, also noch während des Weltwirtschaftsforums (WEF).

"Ein neues Modell von anpassungsfähiger und verantwortungsvoller Führung wird gebraucht, das uns erlaubt, auf die Herausforderungen für die Welt zu reagieren", sagte Schwab. "Als Anführer muss man anpassungsfähig sein, man muss zuhören, man muss mit den Menschen interagieren, die einem Vertrauen geschenkt haben. Aber außerdem muss man mutig genug sein, Entscheidungen zu treffen."