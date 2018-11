DATEV und CAS automatisieren den Datenfluss aus der Kasse / Kooperation für revisionssichere Archivierung und einfache Verarbeitung (FOTO)

Nürnberg (ots) -05. November 2018: Die CAS Computer-Abrechnungs-Systeme GmbH unddie DATEV eG kooperieren bei der Kassendatenarchivierung und-verarbeitung. Über Schnittstellen zwischen ihren Systemen habenbeide Partner den Prozess durchgängig digital etabliert. Die Datenaus dem CAS-Kassensystem werden dabei automatisiert insDATEV-Rechenzentrum übertragen und dort entsprechend den gesetzlichenAnforderungen an eine ordnungsgemäße Kassenführung archiviert. Sosind die Kassenbetreiber optimal auf eine mögliche Kassen-Nachschauvorbereitet. Außerdem lassen sich die Daten direkt in denweiterführenden Systemen verwenden.Rund 80 Prozent der CAS-Kunden sind Supermärkte, über derenKassensysteme sehr viele Transaktionen laufen. "Die revisionssichereArchivierung der Kassendaten bei DATEV ergänzt unsere Kassenlösunghervorragend und unterstützt den Unternehmer bei der Erfüllung derAnforderungen der GoBD", erklärt Walter Schlott Geschäftsführer vonCAS. Mit dem Kassenarchiv online bietet DATEV eine revisionssichereArchivierung von Kassendaten an. "Unser Ziel ist aber nicht nur dievorgeschriebene zehnjährige revisionssichere Archivierung derEinzelaufzeichnungen aus Kassensystemen", sagt Stefan Gentsch,Gesamtprojektleiter Kassenarchiv bei DATEV. "Über die integrierteSchnittstelle in der Kassensoftware wollen wir auch einenautomatisierten Prozess etablieren, der diese Archivierung ohnemanuelles Zutun einfach und sicher erledigt. Mit CAS hat nun derzweite Kassenhersteller die dafür notwendige standardisierteSchnittstelle zu unserem Kassenarchiv implementiert."Automatisierter Datenfluss bis ins RechnungswesenDie Zusammenarbeit von DATEV und CAS reicht dabei über dierechtlichen Anforderungen an die Kassendatenarchivierung hinaus. Sobietet CAS bereits heute die Möglichkeit, Daten im Format dersogenannten Taxonomie-Kassendaten bereitzustellen. Diesestandardisierte Datensatzbeschreibung hat der Deutsche Fachverbandfür Kassen- und Abrechnungssystemtechnik e.V. (DFKA) gemeinsam mitHard- und Software-Herstellern von Kassensystemen, IT-Dienstleisternund Software-Anbietern von Buchführungsprogrammen und Vertretern dessteuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufsstands sowie derFinanzverwaltung entwickelt. Er dient als Basis, um diebuchungsrelevanten Daten zu einem späteren Zeitpunkt direktweiterverarbeiten zu können. Dazu werden sie in das DATEV Kassenbuchonline des Unternehmers überspielt, auf das dessen Steuerberaterebenfalls online zugreifen kann, um die Daten direkt in dieBuchführung zu übernehmen.Daten aus der CAS-Kassenlösung lassen sich aber nicht nur direktim Kassenbuch online verarbeiten. Über eine leistungsfähigeXML-Schnittstelle zur DATEV-Lösung Unternehmen online liefert CASparallel zusätzlich Ein- und Ausgangsrechnungen, die automatisch inalle darin integrierten Geschäftsbücher geladen werden und auf dieseWeise die Belege für die Weiterverarbeitung im Rechnungswesenliefern.Schnittstellenpartner auf dem DATEV-MarktplatzAls Schnittstellenpartner ist CAS auch auf dem DATEV-Marktplatz(www.datev.de/marktplatz) zu finden, auf dem DATEV Lösungen andererAnbieter listet, die mit den eigenen Anwendungen kompatibel sind undüber technisch geprüfte Schnittstellen verfügen. Die Lösungen miteiner Schnittstelle zum DATEV Kassenarchiv online lassen sich auchdirekt über www.datev.de/kassenhersteller anzeigen.Über DATEV eGDie DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister fürSteuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie derenzumeist mittelständische Mandanten. Mit rund 40.300 Mitgliedern,nahezu 7.400 Mitarbeitern (zum Ende des ersten Halbjahrs 2018) undeinem Umsatz von 978 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017) zählt dieDATEV zu den größten IT-Dienstleistern und Softwarehäusern inDeutschland. So belegte das Unternehmen im Jahr 2016 Platz 3 imRanking der Anbieter von Business-Software in Deutschland (Quelle:IDC, 2017). Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die BereicheRechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung,Steuern, Kanzleiorganisation, Enterprise Resource Planning (ERP),IT-Dienstleistungen sowie Weiterbildung und Consulting. Mit ihrenLösungen verbessert die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz inNürnberg gemeinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichenProzesse von Unternehmen, Kommunen, Vereinen und Institutionen.Über CASDie CAS Computer-Abrechnungs-Systeme GmbH ist ein Systemhaus mitFirmensitz in Zella-Mehlis, Thüringen. Das Leistungsspektrum des seit1993 bestehenden Unternehmens umfasst die Entwicklung, Herstellungund den Vertrieb von Softwareprodukten und Systemlösungen für dieOrganisation, Verwaltung und Steuerung der Datenkommunikation sowiedes Geld- und Warenflusses im Facheinzelhandel, in der Gastronomie,in Filialbetrieben sowie großen Handelsketten. Darüber hinaus bietetCAS ein breites Spektrum von Dienstleistungen rund um dieInstallation und Betreuung von CAS-Systemlösungen. 