DATA MODUL AG: Darüber dürfen sich die Anleger freuen!

die Data Modul AG hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt und will ihre Aktionäre entsprechend daran teilhaben lassen. Für die am 11. Mai stattfindende Hauptversammlung plant die Konzernführung eine Dividende von 1,50 Euro vorzuschlagen. Gemessen am derzeitigen Aktienkurs von rund 59,00 Euro würde sich hierdurch eine Dividendenrendite von 2,54 Prozent ergeben. Für 2015 hatte der Münchener Hersteller von Display- und Informationssystemen lediglich 0,12 Euro pro Anteilsschein ausgeschüttet.

Starke Zahlen für 2016

Hintergrund der Dividendenanhebung sind die starken Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Wie das im CDAX gelistete Unternehmen mitteilte, konnten die Umsatzerlöse 2016 um 9,3 Prozent auf 197,1 Mio. Euro gesteigert werden. Auf der Ergebnisseite ging es sogar im zweistelligen Prozentbereich nach oben. Der operative Gewinn (Ebit) verbesserte sich gegenüber 2015 um 19 Prozent auf 15 Mio. Euro. Hierdurch ergibt sich eine Ebit-Marge von 7,6 Prozent. Unter dem Strich legte das Konzernergebnis sogar um 21,4 Prozent auf 10,2 Mio. Euro zu. Der Gewinn pro Aktie erhöhte sich von 2,41 Euro auf 2,90 Euro.

Blick an die Börse

Die Aktie hat sich seit Ende 2014 prächtig entwickelt. Von Kursen unterhalb der 20-Euro-Marke ging es bis auf 60 Euro in die Höhe. Eine 3-Jahres-Performance von plus 234 Prozent spricht eine eindeutige Sprache. Nach den starken Jahreszahlen und der Dividendenerhöhung muss dies noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.