DATAR CANCER GENETICS EXPANDIERT IN DIE USA: 250-MILLIONEN-DOLLAR-VERTRAG ERMÖGLICHT VERTRIEB VON INNOVATIVEN FLÜSSIGBIOPSIEN ZUR KREBSERKENNUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

London (ots/PRNewswire) -Datar Cancer Genetics (DCG), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Krebspräzisionsdiagnostik, gab heute den Abschluss eines Vertrages über 250 Mio. USD mit Artemis DNA bekannt. Artemis DNA ist ein führendes Diagnostiklaborunternehmen mit Sitz in den USA, das proprietäre Next Generation Sequencing (NGS)-Gentests und diagnostische Labordienstleistungen für eine Vielzahl von medizinischen Fachgebieten anbietet, darunter Kardiologie, Onkologie, Immunologie, Neurologie, Reproduktionsmedizin und Pharmakogenomik. Im Rahmen der fünfjährigen Exklusivvereinbarung wird Artemis DNA DCG's innovative Flüssigbiopsien zur (Früh)Erkennung und Überwachung von Krebs in den USA und Vietnam vertreiben.Die Vereinbarung umfasst zwei Analysen aus DCG's Portfolio für Krebsvorsorge und -diagnostik: Trucheck™ Pragma und Cancertrack™. Trucheck™ Pragma ist ein minimal-invasiver, blutbasierter Screening-Test auf Lungen-, Magen-, Dickdarm-, Bauchspeicheldrüsen-, Prostata-, Brust- und Eierstockkrebs. Bei Cancertrack™ handelt es sich um einen Monitoringtest, der Rezidive bzw. ein Fortschreiten einer Krebserkrankung frühstmöglich detektieren soll und somit ein Anpassen der Therapie ermöglicht. Die zwei Analysen werden derzeit als „Laboratory Developed Tests" (LDTs) in den USA angeboten.Darüber hinaus wird Artemis DNA DCG hochkomplexe CLIA-zertifizierte und CAP-akkreditierte Testeinrichtungen in Texas und Kalifornien zur Verfügung stellen. Dies ermöglicht die Markteinführung weiterer von DCG entwickelter Krebsvorsorge- und Diagnosetests."Wir sind hocherfreut, unsere hochpräzise Technologie zur Krebserkennung in Zusammenarbeit mit Artemis DNA den Patienten in den USA und Vietnam anbieten zu können. Ihre Marketingstärke und Erfahrung werden eine zügige Einführung unserer innovativen Flüssigbiopsien ermöglichen", kommentierte Rajan Datar, Vorsitzender von Datar Cancer Genetics. "Wir werden unser Angebot auf dem US-amerikanischen und dem europäischen Markt weiter ausbauen und dabei hohe Standards in Bezug auf Präzision und Servicequalität setzen", fügte er hinzu."Wir freuen uns sehr, Patienten in den USA und Vietnam diese innovative Technologie anbieten zu können", kommentiert Emylee Thai, Gründerin und CEO von Artemis DNA. "Datar Cancer Genetics treibt die Innovation voran und verschiebt die Grenzen dessen, was die Menschen für unmöglich hielten, wenn es um Krebsvorsorge, Diagnose und Management geht. Artemis DNA ist stolz darauf, zu den Pionieren zu gehören, die dazu beitragen, die Rahmenbedingungen für die Krebsfrüherkennung und -diagnose sowie das Krebsmanagement zu verändern und damit Leben zu verbessern und zu retten."Datar Cancer Genetics (DCG) bietet hochpräzise Diagnostiklösungen für Krebspatienten an. Das Unternehmen hat sich auf nicht-invasive Techniken spezialisiert, die zu einer besseren Diagnose sowie zur einer optimierten Therapieentscheidung und Behandlung von Krebserkrankungen beitragen. DCGs Tests zur Früherkennung von Brust- und Prostatakrebs haben von der US FDA die Breakthrough Device Designation" erhalten. Die hauseigenen, voll ausgestatteten, hochmodernen medizinischen Labore sind ISO15189, ISO9001, ISO27001, CAP bzw. CLIA akkreditiert. Das Unternehmen ist international tätig, u.a. in Großbritannien, Deutschland und Indien. Das Unternehmen führt in verschiedenen Regionen umfangreiche klinische Studien durch mit dem Ziel, verschieden Krebsarten besser zu erforschen, bei denen durch frühzeitige Erkennung ein Heilungspotenzial besteht.KONTAKT:Dr. Vineet Dattadrvineetdatta@datarpgx.comWebsite: trucheck360.comBild: https://mma.prnewswire.com/media/1813311/Trucheck_Pragma_CancerTrack.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1572835/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpgPressekontakt:+91-9607942024Original-Content von: Datar Cancer Genetics Ltd, übermittelt durch news aktuell