DASDING Spezial: Tabu-Thema Depressionen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Diskussionen, Fragen und Antworten von Betroffenen und Experten umdie unterschätzte Volkskrankheit / 22.11. im Radio, aufwww.DASDING.de und in den sozialen NetzwerkenDepressionen gehören zu den häufigsten und am meistenunterschätzten Erkrankungen - laut Weltgesundheitsorganisation sindüber 4 Millionen Deutsche davon betroffen. Doch nicht jeder holt sichprofessionelle Hilfe. Was Depressionen von schlechter Stimmungunterscheidet, wie man damit umgehen kann und welche Wege wiederherausführen, ist am Mittwoch, den 22. November, von 6 bis 21 UhrThema der aktuellen Spezialausgabe von DASDING - im Radio und aufwww.DASDING.de. Zu Wort kommen dabei Betroffene wie zum Beispiel derRapper Prinz Pi, ein junger Mann, der seinen depressiven Freundverloren hat, oder ein Facharzt mit offenem Ohr.Darüber reden: Prinz Pi und KristinaPrinz Pi ist manisch depressiv. Glückliche Hochphasen wechselnsich mit schweren Down-Phasen ab. Der Berliner Rapper hat seineDepressionen öffentlich gemacht - spätestens mit seinem Song"Schwarze Wolke" aus dem Jahr 2013. Auf seinem neuen Album "Nichtswar umsonst" spielt seine persönliche Geschichte und damit auch dieGeschichte seiner Depressionen eine Rolle. Besonders schlimm ist fürihn der Kontrast zwischen aufgewühltem Tourleben mit ekstatischenShows und der ruhigen Zeit danach. Im DASDING-Interview sprichtReporterin Kristina, die Depressionen aus eigener Erfahrung kennt,mit Prinz Pi über die Krankheit.Was tun: Puzzeln, Lego bauen, Pizza backen Kristina und Prinz Pireden über die Wirkung von Antidepressiva und darüber, was Puzzeln,Lego bauen oder Pizzabacken bei Depressionen bewirken kann. Sieerzählen, wie sie es geschafft haben, mit ihren Depressionen besserklarzukommen. Neben Erfahrungsberichten bringt DASDING auch Expertiseins Radio: Studiogast Dr. Andreas Jähne, Facharzt für Psychiatrie undPsychotherapie, beantwortet in der Sendung Fragen zum Thema - undsteht auch anschließend zwischen 17 und 20 Uhr den Hörerinnen undHörern unter der Nummer 07221 / 300 555 zur Verfügung.DASDING-SpezialIm DASDING-Spezial dreht sich das komplette Programm im Radio undauf www.DASDING.de einen Tag lang um ein bestimmtes Thema - so gab esbereits Spezialtage zu den Themen "Leistungsdruck", "Süchtig nachLikes" oder "Schwul-Bi-Lesbisch".Mehr Informationen zu DASDING, alle Frequenzen undEmpfangsmöglichkeiten gibt es unter DASDING.de/presse. Pressekontakt:Ricarda Boecking, Tel 07221 929 24462, ricarda.boecking@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell