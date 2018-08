DAMAC Properties und Radisson Hotel Group lancieren Radisson Hotel, Dubai DAMAC Hills

Weitere Suchergebnisse zu "Hills":

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Neues Hotel mit Blick auf Trump International Golf Club Dubaibietet Anlegern eine garantierte Rendite von sechs Prozent für dieersten drei JahreDAMAC Properties hat eine richtungsweisende Vereinbarung mitRadisson Hotel Group (RHG) über den Bau des 'Radisson Hotel, DubaiDAMAC Hills' unterzeichnet. Es ist das weltweit erste Objekt unterder Marke Radisson, das sich auf einem Golfplatz befindet (TrumpInternational Golf Club Dubai at DAMAC Hills). Das geplante Hotel mit481 Zimmern bietet Suites mit einem oder zwei Schlafzimmern. Anlegernwerden die von Radisson Hotel Group bewirtschafteten Einheiten zumKauf angeboten, und für die ersten drei Jahre der Immobilienanlagewird eine ausgezeichnete Rendite von bis zu sechs Prozent garantiert.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/728383/DAMAC_Properties_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/728391/DAMAC_Properties.jpg )"Unsere Partnerschaft mit Radisson Hotel Group bietet einmaligeChancen für Anleger, die in Dubais lukrativen Gastgewerbesektorinvestieren wollen", sagte Hussain Sajwani, Vorsitzender von DAMAC."Dubai ist eine der meistbesuchten Städte der Welt. Im letzten Jahrgab es 29,2 Millionen Übernachtungen, über eine Million mehr als imJahr zuvor. Mit diesem exklusiven Objekt wollen wir dem SektorVortrieb verleihen, während sich Dubai im Vorfeld der Expo 2020 Dubaiauf 20 Millionen Besucher vorbereitet."Radisson Hotel, Dubai Damac Hills befindet sich bereits in derBauphase. Die Eröffnung ist für Q4 2019 geplant. In dem Hotel wird eszwei Restaurants und Angebote wie ein modernes Fitnesscenter, eineWellnessoase, Kinderbetreuung sowie ein Außenschwimmbecken nebst 600m² an Besprechungsräumen geben. Dieses erste Objekt seiner Artbefindet sich im Herzen von DAMACs Master-Community DAMAC Hills, diesich auf 3,9 Millionen Quadratmeter erstreckt. Mehr als 1.000Familien haben sich bereits in DAMAC Hills angesiedelt. Der Rest vonDubai und zahlreiche Top-Attraktionen der Stadt sind von derexklusiven geschlossenen Wohnanlage aus leicht zu erreichen.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.damacproperties.comHinweis an Redakteure:Bis zum 31. März 2018 hat DAMAC Properties über 21.700 Wohnobjektevermittelt. Das Unternehmen hat ein Entwicklungsportfolio von über40.000 Einheiten in verschiedensten Stadien der Fertigstellung undPlanung, darunter über 10.000 Hotelzimmer, Serviced Apartments undHotelvillen, die von dem Gastgewerbetochterunternehmen DAMAC Hotels &Resorts bewirtschaftet werden. Mit Weitblick und Dynamik baut DAMACProperties die nächste Generation an Luxuswohnungen im Nahen Osten.Besuchen Sie uns auf http://www.damacproperties.comPressekontakt:Rania Marounrania.maroun@damacgroup.com+971-552-525-298Original-Content von: DAMAC Properties, übermittelt durch news aktuell