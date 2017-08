DAMAC Chairman sondiert während seines Besuchs in Kanada Torontos vielversprechenden Immobilienmarkt

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Treffen mit Torontos Bürgermeister John Tory enthüllt anhaltendeNachfrage nach Eigentumswohnungen und Häusern seitens Kanadiern undAusländernTorontos Immobilienmarkt verzeichnet weiterhin eine starkeNachfrage laut dem International Chairman von DAMAC(https://www.damacproperties.com/en), Hussain Sajwani, der dieseWoche im Rahmen einer Geschäftsreise durch Kanada zur Sondierungneuer Investitionsmöglichkeiten die Stadt besuchte.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/389603LOGO )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/547776/John_Tory_and_Hussain_Sajwani.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/547776/John_Tory_and_Hussain_Sajwani.jpg) )Bei einem Treffen mit Torontos Bürgermeister John Tory lobteSajwani Torontos bunt gemischte Gemeinschaft, die weiterhinhochqualifizierte Fachleute aus der ganzen Welt sowie internationaleInvestoren anlockt, die in Torontos lukrativem Immobiliensektor Fußfassen möchten. Die starke Nachfrage nach Eigentumswohnungen undEinfamilienhäusern im Großraum Toronto macht die Stadt nach wie vorzu einem idealen Investitionsstandort."In gewisser Weise haben Toronto und Dubai einige Gemeinsamkeiten,da beide Städte immer noch qualifiziertes Fachpersonal und Investorenanziehen, die nach einem stabilen, freundlichen Lebensumfeld für ihreFamilien suchen, das gleichzeitig starke Investitionserträge ausImmobilienkäufen bietet," so Sajwani. "Beide Städte sind führend,wenn es darum geht, Spitzenkräfte aus der ganzen Welt anzulocken;beide bieten ein reiches, multikulturelles Umfeld, das sicher,dynamisch und familienfreundlich ist; doch vor allem besitzen beideStädte einen wachsenden Immobilienmarkt, der sich weiterhin alsäußerst widerstandsfähig erweist und hohe Renditen liefern kann."Toronto hat in den letzten Jahren dank der Nachfrage vonEinwohnern und Ausländern drastisch steigende Immobilienpreiseverzeichnen können. Laut Kanadas staatlicher Wohnraumbehörde, derCanada Mortgage and Housing Corp. (CMHC)(https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/index.cfm), wird die aktuellePreisstabilisierung kurzlebig sein und ist eine unmittelbareMarktreaktion auf eine 15-prozentige Steuer für ausländische Käufer,die Ontarios Regierung kürzlich eingeführt hat, um die Überhitzungbei den Wohnungspreisen abzubremsen.DAMAC sondiert weiterhin internationale Gelegenheiten in Übersee,die dem Unternehmen ermöglichen würden, seine globale Präsenz überden Nahen Osten hinaus auszubauen. Am 14. August 2017 gab dasUnternehmen seine Halbjahresergebnisse 2017 bekannt, die einenverbuchten Umsatz in Höhe von ungefähr 1,1 Milliarden USD und dieFertigstellung von mehr als 1.000 Einheiten seines DAMAC HillsGroßprojektes auswiesen, wodurch sich die Gesamtzahl derfertiggestellten Einheiten auf mehr als 3.100 beläuft.Seit 2002 hat DAMAC mehr als 19.500 Eigenheime fertiggestellt undmehr als 44.000 Einheiten befinden sich in unterschiedlichenBaustadien. Das Unternehmen ist im gesamten Nahen Osten mitGroßprojekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien,Katar, Jordanien und dem Libanon sowie im Vereinigten Königreich undOman präsent.Weitere Informationen erhalten Sie aufhttp://www.damacproperties.comDAMAC Properties steht seit 2002 an der Spitze desImmobilienmarkts für Luxusanwesen im Nahen Osten und bietet einluxuriöses Wohnerlebnis für Bewohner aus der ganzen Welt. DAMACProperties hat sich im obersten Segment für stilvollen Wohnkomforteinen Namen gemacht und sich mit markantem Design und höchsterQualität als führender Bauträger für Luxusimmobilien in der Regionetabliert. Das Unternehmen ist mittlerweile im gesamten Nahen Ostenmit Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien,Katar, Jordanien und dem Libanon sowie im Vereinigten Königreichpräsent.Bis zum 30. Juni 2017 hat DAMAC Properties schätzungsweise 19.000Eigenheime fertiggestellt. Das Unternehmen verfügt über einBauprojektportfolio von 44.000 Einheiten in unterschiedlichenPlanungs- und Bauphasen, darunter mehr als 13.000 Hotelzimmer,Apartmenthotels und Hotelvillen, die unter dem Management seinerHotel- und Gastgewerbeabteilung DAMAC Hotels & Resorts stehen. MitVision und Dynamik baut DAMAC Properties die nächste Generation vonLuxusanwesen im Nahen Osten.Folgen Sie DAMAC Properties auf Facebook(http://www.facebook.com/damacpropertiesofficial), Twitter(http://www.twitter.com/DAMACOfficial)(@DAMACOfficial) und YouTube(http://www.youtube.com/DAMACOfficial).Pressekontakt:Niall McLoughlinSenior Vice PresidentDAMAC Properties. Tel.: +971-4-3731000Fax: 00 9714 3732335E-mail: niall.mcloughlin@damacgroup.comOriginal-Content von: DAMAC Properties, übermittelt durch news aktuell