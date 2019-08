DAK-Gesundheit verbessert Vorsorge für Schwangere / Angebot DAK MamaPlus bietet bis zu 500 Euro für Zusatzleistungen

Hamburg (ots) - Die DAK-Gesundheit verbessert ihr Leistungsangebotfür Schwangere. Mit dem neuen Vorsorgepaket DAK MamaPlus könnenwerdende Mütter zusätzliche Leistungen von bis zu 500 Euro inAnspruch nehmen. Neben medizinischen Leistungen wieUltraschalluntersuchungen, Toxoplasmose-Tests oderErsttrimester-Screenings setzt das Angebot einen Schwerpunkt auffrühzeitige Beratung und unterstützt junge Familien bei der Suchenach einer Hebamme.Drei Viertel aller werdenden Mütter verbinden ihre Schwangerschaftmit positiven Gefühlen, nur sechs Prozent von ihnen erleben sienegativ. Das zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag derDAK-Gesundheit, bei dem 1.000 Frauen befragt wurden, die schwangersind oder ein maximal vierjähriges Kind haben. Jedoch wendet sichkaum eine von ihnen an ihre Krankenkasse, um während dieseraufregenden Zeit unterstützt zu werden. Gerade Krankenkassen verfügenüber viele wichtige Informationen, Ansprechpartner und weitereHilfestellungen.Vorsorgepaket für werdende MütterDeshalb bietet die DAK-Gesundheit eine bessere Versorgung fürzukünftige Mütter. Mit DAK MamaPlus wählen Schwangere ganz einfachund flexibel die Leistungen aus, die ihnen wichtig sind. DieDAK-Gesundheit erstattet die Kosten mit bis zu 500 Euro. "Mit unseremneuen Vorsorgepaket bieten wir werdenden Müttern Leistungen nachBedarf: Jede Schwangere kann selbst entscheiden, was sie braucht undwas ihr gut tut", sagt DAK-Vorstandschef Andreas Storm.Eigenverantwortung für SchwangereDer Kassenchef verweist auf das Gesundheitsziel "Gesundheit rundum die Geburt". Damit hat sich 2017 eine bundesweite Kooperation ausPolitik, Forschung und Gesundheitswesen verpflichtet, diegesundheitliche Situation von Frauen zu verbessern: Ihnen solleneigenverantwortliche Entscheidungen während und nach derSchwangerschaft ermöglicht werden. "Uns ist es wichtig, die Umsetzungdieses Gesundheitsziels rund um die Geburt mit neuen Angeboten zuunterstützen", so Storm.Leistungen über gesetzlichen Standard hinausDas neue Paket umfasst ausschließlich Leistungen, die über dengesetzlichen Standard hinausgehen. Dazu zählen zum Beispielzusätzliche Ultraschalluntersuchungen, das Ersttrimester-Screening,ein Toxoplasmose-Test oder eine Zahnprophylaxe beim Zahnarzt. Wennder Partner ebenfalls DAK-versichert ist, übernimmt die Kasse fürbeide die Kosten eines Geburtsvorbereitungskurses. Für Schwangere,die ihren Bedarf an Eisen, Jod und Folsäure nicht über die Ernährungdecken können, zahlt die DAK-Gesundheit im Rahmen von DAK MamaPlusärztlich verordnete Präparate.Individuelle Beratung durch ExpertenHinzu kommt eine individuelle Schwangerenberatung durch Hebammenund Entbindungspfleger. Auch bei der Suche nach einer Hebamme gibtdie Krankenkasse Hilfestellung. Die DAK-Gesundheit übernimmt imRahmen ihres neuen Pakets die Kosten für Beratungen außerhalb derStandardleistungen.Informationen zum Vorsorgepaket DAK MamaPlus und eine exklusiveSchwangerenberatung gibt es in den Servicezentren der DAK-Gesundheit.Eine genaue Übersicht aller enthaltenen Leistungen gibt es onlineunter: www.dak.de/mamaplusInfos auch unter www.dak.de/presse undwww.twitter.com/dakgesundheitPressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTelefon: 040/2396-1409E-Mail: presse@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell