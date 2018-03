DAK-Gesundheit startet Online-Programm bei Rückenproblemen

Hamburg (ots) - Die DAK-Gesundheit bietet ab sofort ein neuesdigitales Hilfsangebot für Rückenprobleme an. Per Smartphone, Tabletoder klassisch am Computer bekommen Versicherte der Krankenkassedamit individuelle Hilfe bei Rückenleiden. An chronischen Schmerzenleidet laut DAK-Gesundheitsreport jeder Siebte in Deutschland. JederVierte hat aktuell Probleme. Mit dem Online-Programm Rücken@Fit gibtes eine neue Möglichkeit, Rückenleiden vorzubeugen und bei erstenBeschwerden auch unter Anleitung selbst aktiv zu werden. Partner fürdas DAK-Angebot ist die Veovita Gesundheit GmbH. Dasverhaltensmedizinische und evidenzbasierte Konzept wurde nach dernationalen Versorgungsleitlinie unspezifischer Rückenschmerzerstellt."Dieses moderne Coaching geht sehr persönlich auf dieRückenprobleme ein und bietet mehr als die meisten anderenOnline-Angebote", erläutert Andreas Storm, Vorstandschef derDAK-Gesundheit. "Statt auf allgemeine Übungen setzen wir auf gezielteAnleitung und Wissensvermittlung, die genau zur jeweiligen Schmerzartund zur individuellen Lebenssituation passen." Dabei verfolgtRücken@Fit einen ganzheitlichen Behandlungs- und Vorsorgeansatz, derbeispielsweise auch Entspannungsübungen zur Stressreduktionbeinhaltet. Ziel ist eine langfristige und nachhaltigeRückengesundheit für die Teilnehmer zu erreichen.Die Gründe für Rückenschmerzen sind vielfältig: Eine falscheSitzposition im Büro, zu wenig Bewegung oder auch Stress im Alltag.Hier setzt das Programm Rücken@Fit an, indem es dem Teilnehmer ineinem dynamischen Dialog sowohl wertvolle Informationen rund um dasThema Rücken vermittelt, als auch individuell auf Fragen reagiert.Dabei kommen neueste Entwicklungen der künstlichen Intelligenz zumEinsatz, die ein Zwiegespräch zwischen Coach und Teilnehmerermöglichen. Wer mitmacht, bekommt einen Motivationsschub und lerntim Alltag aktiver und gesünder zu leben. Durch denverhaltensorientierten Ansatz werden akute Schmerzen reduziert undweitere Rückenprobleme vermieden.Das Online-Coaching ist auf Smartphones und Tablets auch mobilvoll einsatzfähig. "So kann ihr Rücken-Coach sie ständig begleiten",sagt Storm. Alle Daten werden absolut vertraulich behandelt und nichtweitergegeben. Zur Sicherung der Datenübertragung unterstütztRücken@Fit moderne Browser mit aktuellenVerschlüsselungstechnologien.Betroffene, die am Programm teilnehmen möchten, können sich unterwww.dak.de/rueckenfit anmelden.Pressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTelefon: 040/2396-1409Email: presse@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell