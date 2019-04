DAK-Gesundheit startet Online-Programm bei Alkoholproblemen

Hamburg (ots) - Die DAK-Gesundheit bietet ein neues digitalesHilfsangebot bei Alkoholproblemen. Versicherte der Krankenkassekönnen ein kostenloses Online-Coaching nutzen, um ihren Alkoholkonsumzu reduzieren. Vier Millionen Erwerbstätige in Deutschland habeneinen riskanten Alkoholkonsum. Doch es fehlt bisher anBehandlungsangeboten, die frühzeitig ansetzen. Die DAK-Gesundheitschließt nun mit dem Angebot "Vorvida" diese Versorgungslücke. Dasvöllig neuartige Selbsthilfeprogramm reduziert riskantesTrinkverhalten nach einer aktuellen Studie um bis zu 75 Prozent. DieDAK-Gesundheit ist die erste Krankenkasse, die das Programm derHamburger GAIA AG anbietet."Die große Zahl der Menschen mit Alkoholproblemen istalarmierend", sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit."Dennoch fehlen bislang flächendeckende und wirksame Versorgungs- undBehandlungsangebote. Unser Angebot 'Vorvida' schließt diese Lücke undgeht als Online-Selbsthilfeprogramm neue Wege in der Prävention."Das Coaching-Programm ermittelt die persönlichen Trinkgewohnheitender Teilnehmer, zeigt mögliche Risiken und bietet den Betroffenenindividuelle Hilfsangebote und Tipps. Das Angebot richtet sich geradean Menschen, die nicht süchtig sind, aber weniger und bewusstertrinken möchten."Vorvida" reduziert riskanten Alkoholkonsum wirksamNach einer aktuellen wissenschaftlichen Untersuchung desUniversitätsklinikums Hamburg Eppendorf (UKE) sinkt bei denTeilnehmern das riskante Trinkverhalten um bis zu 75 Prozent. "DieErgebnisse dieser Studie zeigen, dass Vorvida den Alkoholkonsum beiRisikotrinkern wirksam reduziert", heißt es im Fazit des Institutsfür Medizinische Psychologie. "Vorvida" sei eine "wirksameIntervention", um bestehende Behandlungsoptionen zu erweitern undBehandlungsdefizite bei alkoholbedingten Erkrankungen zu verringern.Dabei verfolgt das Programm ein Konzept, das im Vergleich zu anderenOnline-Coachings nicht auf kategorischer Abstinenz basiert. Vielmehrsoll ein Gefühl für den eigenen Alkoholkonsum geschaffen und dieserdann Stück für Stück reduziert werden. In der Studie gaben 94 Prozentder Teilnehmer an, dass sie das Coaching einem Freund weiterempfehlenwürden.In einem dynamischen Dialog kann der Nutzer mit "Vorvida" seineMotivation für einen riskanten Alkoholkonsum aufspüren undLösungsansätze entwickeln. Das Online-Coaching arbeitet auf Grundlagekognitiver Verhaltenstherapien und psychologischer Methoden.Individuelle Tipps helfen, den Konsum zu reduzieren oder sogar ganzeinzustellen. Der flexible Aufbau eines Zwiegesprächs mit dem Nutzermacht das Selbsthilfeprogramm bisher einzigartig. Durch kleineÜbungen für den Alltag gewinnen die Teilnehmer so die Kontrolle überihr Trinkverhalten zurück. Die Inhalte werden hierbei auch durchverschiedene Übungsmaterialien vermittelt. "Vorvida" bietet fernereine Rückfall-Prävention und einen Notfall-Plan.Entwickelt wurde "Vorvida" von der GAIA AG. Die Hamburger Firmaist weltweit führend in der Entwicklung digitaler Therapiesysteme undseit 15 Jahren erfolgreich mit dem klinischen Einsatz webbasierterSelbsthilfeprogramme. Das Online-Coaching "Vorvida" ist aufSmartphones und Tablets mobil voll nutzbar. Es kann auch über diedigitale Gesundheitsplattform "Vivy" genutzt werden. Alle Datenwerden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Mit derVersichertennummer und einer E-Mail-Adresse können sichDAK-Versicherte ab sofort kostenlos registrieren. Eine Anmeldung istauf www.vorvida.de/dak möglich.Pressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTel.-Nr. 040 2396 1409E-Mail: presse@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell