DAK-Gesundheit plant neue Leistung zur HIV-Prophylaxe

Hamburg (ots) - Die DAK-Gesundheit beabsichtigt, künftig die Kosten für diesogenannte PrEP zu übernehmen. Dabei handelt es sich um eine medikamentöseHIV-Prophylaxe, die eine Infektion verhindern kann. Im Zentrum stehenArzneistoffe, die als HIV-Medikamente lang erprobt sind, aber auch vorbeugendeingesetzt werden können. Der Verwaltungsrat der Krankenkasse will eine neueSatzungsleistung für die PrEP beschließen. Die Deutsche AIDS-Hilfe begrüßt denersten Vorstoß einer großen gesetzlichen Krankenkasse in dieser Richtung. DieDAK-Gesundheit übernehme damit eine wichtige Vorreiterrolle in derHIV-Prävention."Allen Aufklärungskampagnen zum Trotz wird die Zahl der HIV-Neuinfektionen inDeutschland nicht wesentlich kleiner. Deshalb müssen wir neue Schutzmethodenfördern", erklärt Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit. InDeutschland haben sich 2017 etwa 2.700 Menschen mit HIV infiziert, die Zahl derNeuinfektionen ist damit gegenüber 2016 (2.900 Neuinfektionen) nur leichtgesunken. Das Virus befällt und zerstört vor allem die Zellen des menschlichenImmunsystems. Das geschwächte Immunsystem ist dann nicht mehr in der Lage, aufandere Infektionen zu reagieren. Die PrEP kann bei regelmäßiger Einnahme derverordneten Medikamente das Ansteckungsrisiko fast vollständig ausschalten.Dabei hemmen die Wirkstoffe Tenofovir und Emtricitabin ein spezielles Enzym desHI-Virus und verhindern somit, dass es sich im menschlichen Körper fortpflanzt.Maßgebliche Studien haben einen Schutzeffekt von 96 Prozent ergeben. "DerEinzelne wird vor einer HIV-Infektion bewahrt und unsereVersichertengemeinschaft vor den damit verbundenen Folgekosten", betont derVerwaltungsratsvorsitzende der DAK-Gesundheit, Dieter Schröder. Pro Jahr kostedie medikamentöse HIV-Prophylaxe 800 Euro, eine HIV-Therapie hingegen meist imSchnitt 20.000 Euro."Die 'PrEP' wird das Kondom nicht ersetzen. Das Kondom bleibt für die meistenMenschen das einfachste Mittel, sich vor HIV zu schützen, und reduziert dasRisiko anderer Geschlechtskrankheiten. Aber manche Menschen brauchen diemedikamentöse Prophylaxe, um sich nicht zu infizieren", erklärt Silke Klumb,Geschäftsführerin der Deutschen AIDS-Hilfe. "Wenn jetzt eine große deutscheKasse hier einen Vorstoß unternimmt, kommt ihr damit in der HIV-Prävention einewichtige Vorreiterrolle zu."Die Deutsche AIDS-Gesellschaft befürwortet ebenfalls die DAK-Pläne: "Einregulärer Zugang bewahrt Menschen davor, die 'PrEP' auf eigene Faust ohneentsprechendes Monitoring anzuwenden", betont Prof. Dr. Georg Behrens, Präsidentder Deutschen AIDS-Gesellschaft. Die PrEP-Substanzen können auch unerwünschteWirkungen auslösen und dürfen deshalb ohne ärztliche Begleitung und regelmäßigeKontrolluntersuchungen nicht eingenommen werden. Insbesondere beieingeschränkter Nierenfunktion ist Vorsicht geboten.Informationen zur Arbeit des Verwaltungsrats und seinen Beschlüssen gibt es imInternet: www.dak.de/verwaltungsratPressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTel.: 040/2396 1409E-Mail: presse@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell