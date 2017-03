DAK-Gesundheit fordert Reformen nach Bundestagswahl

Hamburg (ots) - Die DAK-Gesundheit fordert Reformen von derzukünftigen Bundesregierung. Der Verwaltungsrat der drittgrößtenKrankenkasse plädiert unter anderem für eine Stärkung derSelbstverwaltung, für neue Finanzierungsmodelle sowie für eine klugeDigitalisierung des Gesundheitswesens. Mit dem"Gesundheitspolitischen Kompass" hat das Parlament der DAK-Gesundheitgestern einstimmig ein umfassendes Positionspapier zur Bundestagswahl2017 verabschiedet."Um das wertvolle stabilitätssichernde Solidarsystem dergesetzlichen Krankenversicherung auch für die Zukunft zu sichern,muss es weiterentwickelt werden", heißt es in einem gemeinsamenVorwort des Verwaltungsratsvorsitzenden Dieter Schröder und seinesStellvertreters Horst Zöller. Der Anspruch der DAK-Gesundheit sei es,ihren Versicherten medizinische Leistungen auf hohem Niveau zurVerfügung zu stellen, sie optimal zu beraten und ihnen leichtzugänglichen Service anzubieten.Der Verwaltungsrat der DAK-Gesundheit kritisiert Einschränkungender sozialen Selbstverwaltung durch die Politik und verlangt eineWiederherstellung früherer Rechte durch die zukünftigeBundesregierung. Zentrale Forderungen: Die paritätische Finanzierungder Beiträge durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber müsse wiederhergestellt werden. "Die Arbeitgeber müssen mehr Verantwortung füreine leistungsfähige und effiziente Gesundheitsversorgungübernehmen", heißt es im Positionspapier. Zudem müsse derGesamtbeitragssatz wieder durch die Krankenkassen festgelegt werdenund nicht nur der von den Versicherten allein zu zahlendeZusatzbeitrag.Die DAK-Gesundheit fordert darüber hinaus einen "fair justierten"Finanzausgleich zwischen den gesetzlichen Krankenkassen. Derzeitwürden "manche Krankenkassen ungerechtfertigt besser gestellt, anderesystematisch benachteiligt". Der sogenannte morbiditätsorientierteRisikostrukturausgleich (Morbi-RSA) sei aktuell nicht gerecht undbiete unfaire Wettbewerbsbedingungen. Vielmehr sei derzeit z. B.entscheidend, in welcher Region eine Kasse ihre Versicherten habe."Wir fordern eine Versorgungsstrukturkomponente für den Morbi-RSA,damit Krankenkassen in Regionen mit besonders günstigenVersorgungsstrukturen nicht weiter ungerechtfertigt bevorteiltwerden", erklärt Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender derDAK-Gesundheit.Die Krankenkasse fordert zudem einen "Hochrisikopool" fürErkrankungen mit extremen Ausgaben. Behandlungskosten ab einerSchwelle von 100.000 Euro sollten künftig zwischen den Kassenausgeglichen werden. Darüber hinaus schlägt die DAK-Gesundheit vor,die Finanzaufsicht für alle Krankenkassen beim Bundesversicherungsamtzu bündeln. Die Landesaufsichten sollten künftig die Umsetzung derkollektiv- und selektivvertraglichen Regelungen überwachen.Mit Blick auf den demografischen und technologischen Wandelerwartet die DAK-Gesundheit von der künftigen Bundesregierung mehrFreiheiten für Innovationen: "Verantwortungsvoll und klug eingesetztkann die Digitalisierung zur Verbesserung der medizinischenVersorgung und Prävention, des Services und der Kommunikationbeitragen. Wichtige Voraussetzung dafür ist die Gewährleistung derDatensicherheit." Die Telemedizin biete Chancen, vor allem inländlichen Regionen die medizinische Versorgung älterer und chronischkranker Menschen zu verbessern. Dafür sei das Fernbehandlungsverbotzu lockern. Grundsätzlich müsse sich die Digitalisierung mehr amBedarf der Versicherten orientieren.Für eine Pflegereform schlägt die DAK-Gesundheit einen neuenSolidarausgleich zwischen gesetzlicher und privaterPflegeversicherung vor, um die Finanzierung langfristig zu sichern.Das Pflegerisiko bei Privatversicherten sei weitaus geringer, was zugroßen Überschüssen bei privaten Versicherungsunternehmen geführthabe; Gelder, die der Pflegeversicherung insgesamt fehlen. EinFinanzausgleich würde die gesetzliche Pflegeversicherung um bis zuzwei Milliarden Euro entlasten.In ihrem Positionspapier fordern die Verwaltungsräte derDAK-Gesundheit für die nächste Legislaturperiode auch eineWahlrechtsreform der Sozialwahl, um die Akzeptanz bei denWahlberechtigten zu erhöhen. Ziel der Reform sei es, Urwahlen bei denSozialversicherungsträgern zu forcieren und diese möglichst zumStandard zu erheben. Zudem sollten Online-Wahlen bereits bei derkommenden Sozialwahl 2023 durchgeführt werden: Die Chance zur "Wahlper Mausklick" könne die Wahlbeteiligung erhöhen und die Legitimationder sozialen Selbstverwaltung "bei der Ausübung ihrer fürGesellschaft und Staat so wichtigen Aufgaben steigern".Das gesamte Positionspapier steht im Internet der DAK-Gesundheitunter www.dak.de/verwaltungsrat zum Download bereit. DieDAK-Gesundheit ist mit rund 5,8 Millionen Versicherten eine dergrößten Krankenkassen Deutschlands.Pressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTelefon: 040/2396-1409Mail: presse@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell