DAK-Gesundheit beruft Beirat zur Digitalisierung

Hamburg (ots) - Die DAK-Gesundheit hat einenDigitalisierungsbeirat berufen. Das Gremium aus externen Expertenunterstützt die Kasse bei der Entwicklung digitaler Services undAngebote, indem es Impulse aus Forschung und Praxis gibt.Vorsitzender des acht-köpfigen Beirats ist Karl-Heinz Streibich,Vorstandsvorsitzender der Software AG Darmstadt.Der Digitalisierungsbeirat setzt sich aus führenden Köpfen derwissenschaftlichen Forschung und erfahrenen Praktikern aus Wirtschaftund IT zusammen. Diese bringen ihr Know-How ein und gebenkonstruktives, auch kritisches Feedback. Die Ideen der DAK-Gesundheitsollen so gefördert und ergänzt werden. Dabei geht es nicht nur uminnovative Wege der Digitalisierung, sondern auch umdatenschutzrechtliche Fragen. "Wir gehen auf dem Weg derDigitalisierung voran - behalten dabei aber Augenmaß", sagt AndreasStorm, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit. "Wir wollen eineDigitalisierung mit Herz und Verstand."DAK-Chef Storm fordert bundesweiten MasterplanEs seien jedoch weitere Anstrengungen auf Bundesebene nötig, sagtStorm: "In der nächsten Wahlperiode muss ein Masterplan zurDigitalisierung vorgelegt werden, der unter anderem jährlicheFortschrittsberichte umfasst und eine effiziente Finanzierungsicherstellt." Weiter fordert Storm: "In der Versorgung gibt es mehrals 200 verschiedene IT-Systeme. Hier müssen einheitliche Standardsgewährleistet sein, damit Anwendungen für Patienten den maximalenNutzen haben." Er begrüße daher die Entscheidung des Gesetzgebers,ein Verzeichnis der Interoperabilität von Systemen aufzubauen.Digitale Angebote, Apps und schnellere ProzesseBereits im Oktober 2016 hat die DAK-Gesundheit einen Chief DigitalOfficer benannt, der die Digitalisierung der Kasse vorantreibt undalle Aktivitäten bündelt. "Wir bieten unseren Kunden bereits eineVielzahl digitaler Angebote, von der Online-Geschäftsstelle bis hinzu Apps. Aber auch interne Prozesse wollen wir digital weitervoranbringen, verschlanken und noch schneller machen", sagt Storm."Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Digitalisierungsbeiratund bin gespannt, welche Ideen wir gemeinsam umsetzen können."Auf der konstituierenden Sitzung am 1. Juni 2017 wurde Karl-HeinzStreibich, Vorstandsvorsitzender der Software AG Darmstadt, zumVorsitzenden bestellt. Sein Stellvertreter ist Andreas Strausfeld vonder Bitmarck Holding GmbH. Weitere Mitglieder sind Jochen Roeser(Deutsche Arzt AG), Dr. Sebastian Saxe (Port Authority Hamburg),Prof. Volker Gruhn (Universität Duisburg-Essen), Prof. Elke Klein(Hochschule Hamm-Lippstadt), Prof. Tilo Böhmann (Universität Hamburg)und Prof. Dr. Arno Elmer (Fachhochschule für Ökonomie und ManagementBerlin).Die DAK-Gesundheit ist eine der größten gesetzlichen Kassen inDeutschland und versichert mehr als 5,8 Millionen Menschen.