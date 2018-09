DAK-Gesundheit: Größtes IT-Projekt im europäischen Gesundheitswesen erfolgreich abgeschlossen

Hamburg (ots) - Die DAK-Gesundheit hat die Umstellung auf einneues Software-System für ihre rund 5,8 Millionen Versichertenerfolgreich abgeschlossen. Der Wechsel war das bislang größteIT-Projekt im europäischen Gesundheitswesen. Deutschlands drittgrößteKrankenkasse richtet sich damit weiterhin konsequent auf die digitaleZukunft aus. Vorteil der neuen Software BITMARCK_21c|ng: InterneProzesse werden digital optimiert, verschlankt und effizientergestaltet. Immer im Fokus: eine noch höhere Kundenorientierung undein verbesserter Service. In der gemeinsamen Programmleitung fürdieses komplexe Umstellungsprojekt wurden die DAK-Gesundheit und dieBITMARCK von Beginn an vom Services-Bereich der IBM unterstützt."Als große Krankenkasse treiben wir die Digitalisierung im immerkomplexer werdenden Gesundheitswesen voran - für unsere Kunden, aberauch für unsere Mitarbeiter", betont Andreas Storm, Vorsitzender desVorstandes der DAK-Gesundheit. "Durch die Umstellung auf das neueSoftware-System können sich unsere Mitarbeiter noch mehr auf denService und die Betreuung unserer Versicherten konzentrieren. Ichfreue mich, dass wir das bisher größte IT-Projekt des europäischenGesundheitswesens in einer Gemeinschaftsleistung erfolgreich undplanmäßig abgeschlossen haben."Innerhalb von knapp zwei Jahren wurden in einer dreistufigenMigration mit Beginn im November 2016 mehr als 6,2 Millionen komplexeDatenstrukturen vom DAK-hauseigenen DAKIDIS-System in das neueKernsystem überführt. Alle Versicherten der DAK-Gesundheit werden nunmit dem modernen System des IT-Dienstleisters BITMARCK betreut. "DieAblösung eines Komplettsystems dieser Größenordnung ist im deutschenGesundheitswesen eine bis dato noch nicht dagewesene Herausforderunggewesen", sagt Andreas Strausfeld, Vorsitzender derBITMARCK-Geschäftsführung. "Von größter Bedeutung war es dabei, dieMigration der Datenstrukturen ohne eine Beeinträchtigung derBetreuung der Kunden umzusetzen und sogenannte "Downtimes" desSystems zu verhindern. Dies ist uns gelungen: Die DAK-Versichertenhaben die im Hintergrund laufenden umfangreichen Aktivitäten zukeiner Zeit bemerkt. Eine weitere Besonderheit lag darin, dass in derMigrationsphase die mit Schnittstellen betriebenen Umsysteme undZusatzprodukte eingebunden werden mussten."Begleitet wurden die DAK-Gesundheit und die BITMARCK im Rahmendieses komplexen und anspruchsvollen Umstellungsprojekts vomServices-Bereich der IBM. IBM hat ihre Expertise in den BereichenTechnologie- und Methodik-Know-How, Programm- und Projektleitung,Prozessanalyse, Entwicklung und Test der Migrationsprogrammeeingebracht.Die DAK-Gesundheit ist eine der größten gesetzlichen Kassen inDeutschland und versichert 5,8 Millionen Menschen.Über die BITMARCKDie BITMARCK-Unternehmensgruppe bietet alsFull-Service-Dienstleister in der GKV-Welt den Krankenkassen eineinnovative und maßgeschneiderte Produktpalette an. Die rund 1.400Mitarbeiter der Unternehmensgruppe stellen dabei neueste Technologienfür das Kassenmanagement zur Verfügung. Sie entwickeln Software- undZusatzprodukte und bieten den Krankenkassen individuelle Beratungs-,Service- und Rechenzentrumsleistungen an. DieBITMARCK-Unternehmensgruppe wird dabei getragen von einerGemeinschaft aus Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkassen undErsatzkassen.Pressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleEmail: presse@dak.deTelefon: 040 / 2396-1409Original-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell