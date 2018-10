DAILY PREVIEW: Events for Oktober 25th 2018

FRANKFURT (dpa-AFX) - Economic and financial events for Thursday,

Oktober 25th 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CH: Bucher Q3

06:45 CH: ABB Q3

06:45 CH: UBS Q3

07:00 CH: Panalpina Q3

07:00 CH: Lonza Q3 Business Update

07:00 CH: Sulzer Orders 9 Months

07:00 S: Skandinaviska Enskilda Banken Q3

07:00 B: Anheuser-Busch InBev Q3

07:00 D: Ceconomy Sales Year 2018 Final

07:00 D: Siltronic Q3 (Call 15.00 h)

07:00 D: Takkt Q3

07:00 D: Covestro Q3 Interim Statement

07:00 D: Adva Q3

07:00 FIN: Nokia Q3

07:00 KR: Hyundai Motor Q3

07:15 D: Wacker Chemie Q3

07:30 D: Krones Q3 (Call 14.00 h)

07:30 D: Daimler Q3 Final

(Call 8.00 h)

07:30 D: Metro AG Trading Statement 2018

07:30 D: Varta Q3

07:30 D: Vossloh Q3

07:30 N: DNB Q3

07:30 F: Schneider Electric Q3 Sales

07:30 F: Orange Q3

08:00 D: MTU Q3

08:00 D: Puma Q3 (Call 9.30 h)

08:00 D: Amadeus 9-Months Figures Final

08:00 FIN: Nokia Q3

08:00 GB: Lloyds Banking Group Q3 Interim Statement

08:00 N: Equinor (Statoil) Q3

08:15 D: DMG Mori Q3

12:30 USA: Southwest Airlines Q3

12:45 USA: Merck & Co Q3

13:00 D: Visteon Q3

13:00 I: Mediobanca Banca di Credito Fi Q1

13:00 USA: Hershey Q3

13:00 S: SKF Q3

13:00 USA: Twitter Q3

13:30 USA: CME Group Q3

14:00 USA: American Airlines Q3

17:45 F: Unibail-Rodamco-Westfield Q3

18:00 F: Saint Gobain Q3 Sales

22:01 USA: Gilead Sciences Q3

22:01 USA: Amazon.



com Q3

22:02 USA: Alphabet Q3

22:03 USA: Intel Q3

22:05 USA: Mattel Q3

COMPANY EVENTS WITH NO TIME SPECIFIED

D: Kion Q3

D: Berentzen Gruppe AG Q3

E: Bankinter Q3

F: Valeo Q3 Sales

FIN: Finnair Q3

USA: Raytheon Q3

USA: Conoco Phillips Q3

USA: International Paper Q3

USA: Stanley Black & Decker Q3

USA: Amer Sports Q3

USA: Bristol Myers Squibb Q3

USA: Western Digital Q3

USA: Altria Group Q3

USA: Comcast Q3

USA: Snap Q3

ECONOMIC DATA

09:00 E: Producer Prices 09/18

09:00 A: Industrial Production 08/18

10:00 D: ifo Business Climate 10/18

13:00 TR: CBRT Interest Rate Decision

13:45 EU: ECB Interest Rate Decision Press Conference 14.30 h Draghi

14:30 USA: Business Inventories Wholesale 09/18 Preliminary

14:30 USA: Initial jobless claims (Week)

16:00 USA: Pending Home Sales 09/18°

