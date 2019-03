DACKL TRIFFT MENDELSSOHN BARTHOLDY Knapp 100 Schulen in mehr als 70 Städten: WDR Sinfonieorchester geht auf Schultour in NRW

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Nach den Erfolgsprogrammen "Dackl trifft Mozart" und "Dackl trifftHaydn", mit denen 2017 und 2018 in einer Woche je rund 20.000 Kindererreicht wurden, geht es für das WDR Sinfonieorchester auch in diesemJahr vom 18. bis 22. März 2019 wieder auf große Schultour durch NRW.Kammermusikensembles besuchen fast 100 Schulen in mehr als 70 Städten- von Schleiden bis Bielefeld, Kleve bis Lennestadt, Emsdetten bisSankt Augustin. Immer mit dabei: Dackl, der sympathische und frecheHundemischling.Auf die Schülerinnen und Schüler wartet eine ganz besondereMusikstunde: In lustigen und kurzweiligen Videos stellt ihnen Dacklden berühmten Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy vor und gibtmit viel Witz Einblicke in das Leben und Schaffen des Komponisten.Dazu gibt es natürlich jede Menge Musik - live gespielt von insgesamt13 Kammermusikensembles des WDR Sinfonieorchesters.Die WDR Musikvermittlung: Bis zu 80.000 Menschen entdecken jährlichmit den WDR Ensembles die Welt der Musik. Ob Kinder, Jugendliche oderFamilien, von Klassik über Jazz bis hin zu Crossover ist für jedenetwas dabei. Gemeinsam mit dem Elefanten, der Maus undPersönlichkeiten wie Anke Engelke musizieren die WDR Ensembles inSchul- und Familienkonzerten, bei Schultourneen, Workshops undCoachings. Alle Angebote der WDR Musikvermittlung werden digitalbegleitet - darüber hinaus produziert der WDR kostenfreie DVDs undVorbereitungs-/Begleitmaterialien.Redaktion WDR Musikvermittlung: Julia Brück und Katharina Höhne.Weitere Informationen unter: www.musikvermittlung.wdr.deEine Liste mit allen beteiligten Städten gibt es auf presse.wdr.de.Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Dieteilnehmenden Schulen können wir Ihnen auf Anfrage gerne nennen.Pressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTel 0221 2207122barbara.feiereis@wdr.deSchimmer PR // Sabine Knodt 0221-16879625 //sabine.knodt@schimmer-pr.de http://www.schimmer-pr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell