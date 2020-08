DACH Science Talks: Ein neues Format für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis

Frankfurt am Main / Wien (ots) - Der für den Herbst 2020 geplante "15. wissenschaftliche interdisziplinäre Kongress für Dialogmarketing" wird in diesem Jahr anders als gewohnt stattfinden. Die Dialogmarketingverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - DDV, DMVÖ und SDV - nutzen im Rahmen einer internationalen Kooperation die Chance, um neue Formate für den wissenschaftlichen Austausch zu erproben. So wird ab Oktober unter dem Titel "Science Talks" eine Reihe von Online-Präsentationen - vorgetragen von Wissenschaftlern aus allen drei Ländern - zum aktuellen Stand des Dialog- und Data-Driven-Marketing organisiert. Mit dem virtuellen Format sollen neue Forschungsprojekte zum Dialog- und Data-Driven-Marketing vorgestellt, der wissenschaftliche Austausch zwischen den Hochschulen gefördert und eine Plattform für Networking und Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis geschaffen werden."Diese länderübergreifende Kooperation der Science Talks ist ein weiterer wichtiger Baustein in dem digitalen Angebot des DDV", so DDV-Präsident Martin Nitsche. "Wir werden den essenziellen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis damit nicht nur sicherstellen, sondern sogar ausbauen. Über die Online-Formate, die auch aufgezeichnet werden, können wir einen deutlich größeren Kreis von Interessenten erreichen.", so Nitsche weiter. "Wir freuen uns, dass die drei Länder Deutschland, Österreich und Schweiz durch die neue gemeinsame DACH Science Talks Reihe im Bereich Dialog Marketing nun noch näher zusammenrücken und sind schon auf die ersten Vorträge und die Rückmeldung unserer Mitglieder gespannt", sagt Anton Jenzer, Präsident des DMVÖ.Die Science Talks finden jeden Donnerstagabend von 17.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr statt und richten sich an Hochschullehrer, Wissenschaftler, den wissenschaftlichen Nachwuchs sowie an neusten Erkenntnissen interessierte Praktiker aus Unternehmen. Nach einer kurzen Einführung mit Vorstellung des jeweiligen Referenten ist ein ca. 30-minütiger Vortrag mit anschließender Diskussion vorgesehen. Die Teilnahme steht allen Interessierten offen und ist kostenfrei. Den Auftakt zu den Vorträgen, die wöchentlich stattfinden werden, macht am Donnerstag, 1. Oktober 2020 , ausnahmsweise um 15 Uhr die Präsentation und Ehrung der Gewinner des diesjährigen Alfred Gerardi Gedächtnispreises. Der Alfred Gerardi Gedächtnispreis wird vollständig gesponsert durch die Printus GmbH, Offenburg. Am 8. Oktober 2020 folgt ein Vortrag von Prof. Dr. Bernd Skiera, Goethe-Universität Frankfurt am Main, zum Thema "Wie kann SalesTech im Dialog-Marketing und Vertrieb helfen?".Veranstalter der Science Talks sind der Deutsche Dialogmarketing Verband e.V. (DDV), der österreichische Dialogmarketing-Verband DMVÖ und der Schweizer Dialogmarketing Verband SDV. Zusammen vertreten die drei Verbände die Interessen von rund 2.000 Mitgliedern der gesamten Dialogmarketing-Branche. Im DDV sind zudem rund 80 Hochschulen organisiert.Zum Programm der Science Talks (https://nextcloud.ddv.de/index.php/s/WHMisC3t6Xb4DsB#pdfviewer)Pressekontakt:Pressekontakt: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. Boris von Nagy, Leiter Kommunikation Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt am Main Telefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599 b.vonnagy@ddv.de http://www.ddv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/56536/4688254 OTS: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Original-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell