DAB+-Sender Langenberg wird am 21. August 2018 kurzfristig abgeschaltet

Am DAB+-Senderstandort Langenberg wird am 21. August 2018 wegenMontagearbeiten zwischen 18.05 Uhr und 20.00 Uhr zeitweise derEmpfang folgender Kanäle und Programme nicht möglich sein:DAB+ Kanal 11 Block DSollten die Montagearbeiten am 21. August nicht durchführbar sein,ist der 22. August als Alternativtermin festgesetzt worden. DieUhrzeit bleibt bestehen.