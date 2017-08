"DAB+. Mehr Radio." Bundesweiter Thementag von ARD und Deutschlandradio am 30. August 2017 / DAB+ mit vielen Vorteilen für die Hörer

Leipzig/Berlin (ots) - Unter dem Motto "DAB+. Mehr Radio." werdenam 30. August die Hörfunkprogramme der ARD und des Deutschlandradiosmit einem bundesweiten, redaktionellen Thementag rund um die Uhr überdie Vorteile und neuen Möglichkeiten des digitalen RadiostandardsDAB+ informieren. Der Thementag schließt an den zweitenAktionszeitraum einer bundesweiten DAB+Kampagne an, mit der ARD,Deutschlandradio und private Rundfunkanbieter seit Mai 2017 für dendigitalen Radiostandard werben und mit einem neuen Logo auftreten.Der Thementag fokussiert sich in diesem Jahr auf die Sicht derVerbraucher und Kunden, dazu werden Informationen von Reportern undExperteninterviews weiter aufbereitet. Geplant sind so Beiträge wie"Pimp Dein Auto - Wie bekomme ich DAB+ in mein Kfz?", "Keine Angstvor DAB+! - DAB+Geräte sind einfach in Bedienung und Handhabung unddazu seniorenfreundlich", "Was können die neuen DAB+- Radios" oder"Was sind die Trends zur IFA 2017?".Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin lassensich vom 1.-6. September am ARD-Stand in Halle 2.2 typischeNutzungssituationen für den Radiogenuss von DAB+ live erleben - fürJung und Alt, zuhause und unterwegs. Hörproben derARD-Hörfunkprogramme wecken die Freude am Radio auch akustisch. MitAktionen werden täglich exklusive DAB+ Wellen der ARD sowie derARD-TPEG-Service vorgestellt.Online sind ausgewählte Hörfunkbeiträge zum DAB+ Thementag unterdabplus.de abrufbar. Als neuen Service für die Hörerinnen und Hörerpräsentiert die Webseite dabplus.de pünktlich zur IFA eineinteraktive Programmkarte, die mit Beschreibungen zu allen über DAB+empfangbaren Wellen von ARD, Deutschlandradio und privaten Anbieterninformiert. Außerdem gibt es im IFA-Special täglich Fotos und Videoszu allen Highlights und News vom ARD-Messestand DAB+.Wille: "Hörerinnen und Hörer schätzen DAB+""DAB+ hat sich inzwischen fest auf dem Markt etabliert. Jetzt giltes, immer mehr Hörerinnen und Hörer für die neuen Programme zugewinnen und für die Vorteile von DAB+ zu begeistern. Wer den neuenRadiostandard erst einmal für sich entdeckt hat, bleibt auch dabei.Deshalb wird die ARD den Ausbau auch weiter zügig vorantreiben undauch im programmlichen Bereich weiter zur neuen Radiovielfalt überDAB+ beitragen. Das ist die langfristige Weichenstellung für einenmodernen und zukunftsfähigen digitalen Hörfunk." erklärt dieARD-Vorsitzende Karola Wille.DAB+ bietet beste und rauschfreie KlangqualitätDAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitaleVerbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität.Nicht nur öffentlich-rechtliche, sondern auch zahlreiche privateRadioveranstalter senden ihre Programme inzwischen über DAB+. Andersals beim Webradio ist für digital-terrestrischen Empfang keineInternetverbindung nötig. DAB+ bedeutet, Hörfunk in klarer,rauschfreier Qualität. Wer DAB+ hört, verbraucht keine Datenmengen.Damit wird auch die Flatrate nicht angetastet. Auch anderezusätzliche Kosten entstehen nicht. Sollte das Mobilfunknetz einmalüberlastet sein oder gar zusammenbrechen, bleibt DAB+ weiterhinempfangbar. DAB+ ist damit prädestiniert für die mobile Nutzung. Derdigitale Radiostandard schützt die Anonymität, persönlichesNutzungsverhalten kann nicht nachverfolgt werden. Zudem lässt es sichnicht "hacken". Und DAB+ steht auch zur Verfügung, wenn imKatastrophenfall Handynetze überlastet sind oder teilweiseabgeschaltet werden - was für die Öffentlich-Rechtlichen ganzwesentlich ist, da sie in Krisenzeiten die Warnmeldefunktion für dieBevölkerung übernehmen.Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wieaktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- undMusiktitel oder Bilder übertragen werden. DAB+ bietet besteKlangqualität und die Radioprogramme im ganzen Sendernetz auf immerder gleichen Frequenz. Außerdem ist das digitale Signal wenigerstöranfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren.Die Palette der verfügbaren digitalen Radiogeräte ist riesig, inallen Preissegmenten und für alle Nutzungssituationen. Auch dieAutomobilindustrie setzt zunehmend auf DAB+ und stattet Neufahrzeugemit dieser Technik aus, zudem lassen sich viele Autoradios einfachnachrüsten.DAB+ ist weit verbreitetDie Versorgung wird in Deutschland kontinuierlich ausgebaut. Nochbis Ende dieses Jahres wird es in Deutschland eine DAB+Netzabdeckungvon nahezu 92 Prozent geben. Das heißt Outdoor und mobil kann in 92Prozent der bundesweiten Fläche Radio digital über DAB+ empfangenwerden. Bis 2018 soll der Empfang in der Fläche auf 95 Prozentsteigen. DAB+ ist international: Norwegen begann als erstes Landweltweit im Januar 2017 mit dem Ausstieg aus der analogenRundfunktechnik UKW. Auch in Deutschland, in der Schweiz, Italien,Dänemark und Großbritannien ist der digitale Radiostandard DAB+ schonweit verbreitet.Pressekontakt:ARD PressestelleSabine KrebsTel.: 0341/300-6430E-Mail: sabine.krebs@mdr.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell