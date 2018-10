DAB BNP Paribas Studie: Was erwartet der Kunde von morgen von unabhängigen Vermögensverwaltern?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

München (ots) - Das persönliche Gespräch verliert an Bedeutung,während Apps und Social Media stärker gefragt sind / Junge Menschenwollen bei Anlagestrategie und Produkten mitredenMit der jungen Generation, die mit dem Internet und Smartphonesaufgewachsen ist, wandeln sich auch die Ansprüche von Kunden anFinanzberatung und Vermögensverwaltung. Welche Erwartungen haben dieKunden von morgen an unabhängige Vermögensverwalter? Um dasherauszufinden, hat DAB BNP Paribas in Kooperation mit statista imRahmen einer Studie 500 junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahrenbefragt. Ausgewählt wurde eine Zielgruppe mit hohem Bildungsgrad undüberdurchschnittlichem Einkommen - also Personen, die in ZukunftKunden von unabhängigen Vermögensverwaltern werden könnten.Das persönliche Gespräch mit ihrem Vermögensverwalter hat für diejungen Menschen nur einen geringen Stellenwert - egal ob espersönlich vor Ort, telefonisch, per Videoanruf oder per Chat geführtwird. Die Befragten bewerten den persönlichen Austausch mit einemFinanzprofi als indifferent: Das Gespräch stiftet bei positivemVerlauf keine besondere Zufriedenheit, ist bei Misslingen aber auchkein Faktor für eine größere Unzufriedenheit.Für viele der Befragten ist es wichtig, aktiv auf ihrenVermögensstatus zugreifen zu können. 45 Prozent der jüngerenZielgruppe wollen sich zu jeder Zeit - beispielsweise über eine App -einen Überblick verschaffen können. 41 Prozent ziehen dagegen vor, inregelmäßigen Abständen Informationen zu erhalten.Im Unterschied zu den älteren Kunden, die ihre Geldanlage derzeitmeistens vollständig an den Finanzexperten delegieren, möchten diejungen Menschen bei der Festlegung der Anlagestrategie ein Wortmitreden. 71 Prozent der Befragten äußern solch einenMitsprachewunsch. 66 Prozent zeigen ein starkes Interesse daran,welche Anlageprodukte ausgewählt werden. Während man den Deutschengenerell nachsagt, dass sie mit anderen nicht über Geldangelegenheitsprechen, äußern immerhin 49 Prozent der jungen Leute den Wunsch,sich mit Freunden über ihre Anlageprodukte auszutauschen.Präsenz in den sozialen Medien wird zum Standard. 46 Prozent derjungen Zielgruppe erwarten vom Vermögensverwalter einen Auftritt aufBusinessplattformen wie LinkedIn oder Xing, 44 Prozent auf eherprivat orientierten Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter. Nur22 Prozent erwarten gar keine Präsenz des Finanzexperten im SocialWeb."Junge Menschen haben heute ganz andere Wünsche an ihrenFinanzberater oder Vermögensverwalter als die ältere Generation. Daspersönliche Gespräch wird künftig einen geringeren Stellenwert habenals heute. Informationen über Apps oder soziale Medien spielendagegen eine immer wichtigere Rolle", so Robert Fuchsgruber, Leiterdes B2B-Geschäfts, DAB BNP Paribas. "Wenn die Vermögensverwalter beidieser Zielgruppe Erfolg haben möchten, müssen sie deutlich digitalerwerden und ihre Strategien und Services über neue Kanäle anbieten.Als DAB BNP Paribas unterstützen wir die Finanzintermediäre dabeidurch die Bereitstellung neuer digitaler Dienstleistungen und einerentsprechenden technischen Infrastruktur."DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter,Fondsvermittler, Anlageberater, Fintechs und institutionelle Kunden.In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFinzugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei derDAB, was sie in diesem Segment zur Marktführerin macht. www.dab.comBNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationalerReichweite. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktivund hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert.Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund5.000 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionenbetreut. www.bnpparibas.dePressekontakt:Dr. Jürgen EikenbuschUnternehmenskommunikation DAB BNP Paribascommunications@dab.comOriginal-Content von: DAB BNP Paribas, übermittelt durch news aktuell