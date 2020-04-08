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Credicorp - D8V: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 08.04.2020 - 5




08.04.20 07:29
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 08.04.2020 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 09.04.2020 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATROR JEDOCH ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 08.04.2020.THE EX DAY WAS POSTPONED TO 09.04.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UUNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST D8V XFRA BMG2519Y1084 CREDICORP LTD DL 5 8.125 EUR

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