D4t: Grund zur Freude?

Der D4t-Schlusskurs wurde am 25.10.2018 an der Heimatbörse London mit 197,5 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,6 und liegt mit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 66,84. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält D4t auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der D4t-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 149,69 GBP. Der letzte Schlusskurs (197,5 GBP) weicht somit +31,94 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 188,79 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,61 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für D4t ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die D4t-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über D4t wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält D4t auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.