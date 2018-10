Der Día de los Muertos kommt nach Deutschland / Tollwasblumenmachen.de feiert Allerseelen mit jeder Menge frischer Blumen, Flower-Crowns und Cavalera-Make-Up nach mexikanischem Vorbild (FOTO)

Essen (ots) -SAVE THE DATEDía de los Muertos in Hamburg am Freitag, den 2.11.2018Die Zeit der düsteren Trauertage ist vorbei. Entgegen derschwermütigen deutschen Gedenktraditionen zu Allerheiligen (1.November) und Allerseelen (2. November) werden die Verstorbenen inMexiko jedes Jahr am Día de los Muertos mit einem ausgelassenen,blumengeschmückten Fest gefeiert.EIN FEST DES LEBENS VON GESTERN UND HEUTEInspiriert von dieser Tradition holt Tollwasblumenmachen.de denDía de los Muertos nach Deutschland. Blumen-geschmückte Altäre,farbenfrohe Papiergirlanden, geschminkte Gesichter, Blumenkränze undfarbenfrohe Kostüme sind mögliche Elemente einer modernen, positivenInterpretation von Gedenkkultur. Diese finden 2018 nun auch den Wegnach Deutschland.Zum Launch des deutschen Día de los Muertos veranstaltetTollwasblumenmachen.de am 02. November in Hamburg ein Straßenfest. Umeine eventuell neue Tradition langfristig zu etablieren undfeinfühlig zu integrieren, braucht es neben der Bereitschaft derMenschen kulturelle Besonderheiten, die an die Hand gegeben werdenund mit denen jeder dieses Fest der Erinnerung und des Lebens imeigenen Kreis auf individuelle Weise feiern kann.Tollwasblumenmachen.de nutzt dafür unter anderem Social Media Kanäle,um einen Austausch anzuregen und durch Video-Tutorials die Grundlagefür ein Día de los Muertos Lauffeuer durch Deutschland zu legen.Gewünschter Wandel?Eine GfK-Studie im Auftrag des Blumenbüro Holland stärkt diesesVorhaben: 65 Prozent der Deutschen wünschen sich inzwischen einelebensbejahendere Gedenkkultur. Mit 75 Prozent zeigt sich dieserWandel der Erinnerungs-Kultur insbesondere bei der jüngerenGeneration der 20- bis 29-Jährigen. Außerdem sind Blumen für dieMehrheit der Deutschen nach wie vor ein wichtiger Aspekt derGedenkkultur. 65 Prozent der Befragten sehen sie als wichtiges Symbolder Hoffnung und sogar fast 85 Prozent als bedeutenden Trostspender,der es ermöglicht, einer verstorbenen Person auf persönliche Art zugedenken.Weitere Ergebnisse aus der Studie zum Día de los Muertos findenSie hier.Bei einer gelungenen Dia de los Muertos Feier im Kreis vonFreunden und Familie sind Dekoration, Blumenschmuck und eigeneKostümierung zentrale Elemente. Deshalb stellt Tollwasblumenmachen.deschon heute die passenden Inspirationen vor. Mit diesen vier Ideenkann jeder den Día de los Muertos mit Freunden und Familie feiern:Das Video-Tutorial zum typischen Calavera Make-Up finden sie unterhttps://cloudy.zucker-kommunikation.de/public/2e0f72Die Anfertigung der passenden Flower-Crown für den Día de losMuertos gelingt mit dem Tutorial unter diesem Linkhttps://cloudy.zucker-kommunikation.de/public/4d40baNeben Flower-Crowns finden sich natürlich auch Flower-Hats unterdiesem Link https://cloudy.zucker-kommunikation.de/public/7bf498Für die Dekoration eines persönlichen Día de losMuertos-Gedenkaltars helfen die Gestaltungstipps unter diesem Linkhttps://cloudy.zucker-kommunikation.de/public/ec6461Bildmaterial zum Día de los Muertos finden Sie unter folgendemLink: https://bit.ly/Dia-de-los-Muertos-18Veröffentlichung und Abdruck honorarfrei mit Angabe der Quelle"Tollwasblumenmachen.de", Beleg erbeten.Über Tollwasblumenmachen.deTollwasblumenmachen.de ist eine Initiative von Blumenbüro Holland,die Konsumenten erleben lässt, dass Blumen rundum glücklich machen.https://www.tollwasblumenmachen.dePressekontakt:Zucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0Fax +49 (30) 247 587 - 77blumen@zucker-kommunikation.dehttps://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell