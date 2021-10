Día de los Muertos: Padre Azul Limited Edition 2021

Wien (ots) -Premium-Tequila der Spitzenklasse als limitierte SonderauflageDer Día de los Muertos – der Tag der Toten – ist ein Fest ohne Gleichen. Dabei zelebrieren die Mexikaner das Leben und den Tod, die ewige Freundschaft und die Erinnerung an geliebte Menschen, die bereits in das Reich der Toten übergegangen sind.Wir möchten dieses einzigartige Fest künftig mit einem besonderen Special ehren und freuen uns, euch hier die erste Ausgabe unserer Sonderedition vorzustellen: die Día de los Muertos Limited Edition 2021.Feinster Tequila Añejo, zu 100 % aus blauer Agave, 18 Monate gereift in handverlesenen Eichenholzfässern, präsentiert in einer einzigartigen Flasche gestaltet vom mexikanischen Künstler José Parra. Diese limitierte Sonderedition ist wahrlich ein Genuss – für den Gaumen sowie fürs Auge.Padre Azul Special Edition 2021 JETZT BESTELLEN (https://padreazul.com/muertos)Pressekontakt:Tradition Mexico GmbHAuweg 20, A-6112 WattensE-Mail: info@padreazul.comOriginal-Content von: Padre Azul Premium Tequila, übermittelt durch news aktuell