Día de los Muertos: Das Leben feiern und den Toten gedenken / Eine fröhlich-blumige Gedenkkultur (FOTO)

Essen (ots) -Blumen helfen dabei Gefühle auszudrücken, bringen Freude ins Lebenund dienen immer wieder als Geschenk zu verschiedenen Anlässen undFeierlichkeiten. Ob als Glückwunsch zur Geburt, Hochzeitsstrauß,kleine Aufheiterung im Alltag oder bei dem Verlust eines Menschen -Blumen sind stets dabei. In Deutschland dienen Blumengestecke auf demGrab an Allerheiligen traditionell als ein Zeichen dafür, demgeliebten Menschen zu gedenken. Der Impuls für eine ganz andereGedenkkultur kommt aus Mexiko: Am Día de los Muertos, dem Tag derToten, wird Verstorbenen mit einem bunt geschmückten Fest Liebe undRespekt gezeigt.Prähispanische GedenkkulturDer Día de los Muertos hat prähispanische Wurzeln und wurde schonvor mehreren Tausend Jahren von den Azteken zelebriert. In dieserKultur gilt der Tod als natürliche Phase des Lebens und als Anfangfür ein neues Leben in einer anderen Welt. Der Volksglaube besagt,dass die Seelen der Toten am Día de los Muertos zurückkehren undihren geliebten Menschen im Diesseits einen Besuch abstatten. Am 2.November erinnern sich die Menschen mit prächtigen Altären und buntemBlumenschmuck an die Verstorbenen und schwelgen bei einem fröhlichenFest mit Musik und Essen in Erinnerung an die schönen Momente. DieBlumen dienen bei diesem Brauch als Verbindung zu den Toten.Blumen als wichtiger Teil der Gedenkkultur in DeutschlandLaut einer GfK-Studie im Auftrag des Blumenbüro Holland sindBlumen auch für die Mehrheit der Deutschen als kultureller Anker einwichtiger Aspekt der Gedenkkultur. So sehen 82,8% in derLieblingsblume eines verstorbenen Angehörigen eine Möglichkeit desErinnerns und Gedenkens auf persönliche Weise. Für 84,4% spendenBlumen den Angehörigen der verstorbenen Person Trost und zeigenAnteilnahme. 65% nehmen Blumen als Symbol der Hoffnung wahr, welcheszeigt, dass das Leben weitergeht. 52,3% der 20-29-Jährigen empfindendie Lieblingsblume einer verstorbenen Person als einenunverzichtbaren Teil einer fröhlichen Feier.Symbolik der BlumenMit all ihren Farben, Formen und Düften lenken Blumen dieAufmerksamkeit auf die Schönheit der Natur und das Positive der Welt.Doch Blumen stehen auch für Vergänglichkeit und haben beim Día de losMuertos darüber hinaus weitere symbolische Bedeutungen. Diebeliebteste Blume des mexikanischen Fests ist die Tagetesblüte, auchals Studentenblume bekannt. Ihre leuchtend gelborange Farbe soll denVerstorbenen als Wegweiser ins Diesseits dienen und ihr lieblicherDuft soll die Seelen glücklich machen und willkommen heißen. Zudemsind blumenverzierte Totenköpfe, sogenannte Calaveras, eincharakteristisches Symbol des Día de los Muertos und ein Zeichen desGlücks.Die Initiative Tollwasblumenmachen.de des Blumenbüro Hollandbietet auf der Webseite Inspiration zum Día de los Muertos und zeigtwie die fröhliche Gedenkkultur Mexikos auch in Deutschland zelebriertwerden kann. Das Herzstück der Feierlichkeit ist dabei der Altar,auch Ofrenda genannt. Dieser wird mit bunten Blumen beschmückt, dieeine persönliche Bedeutung haben und eine Verbindung zum Verstorbenendarstellen. Mit reichlich Gaben wie Blumen, Kerzen, Süßem und Fotos,sollen die Altäre entweder zu Hause oder auf dem Friedhoftraditionell die Geister der Toten im Reich der Lebenden willkommenheißen. Hierbei gilt: Je bunter und je mehr Blumen, desto magischer.Hinweise zur StudieDie Studie wurde zwischen dem 22. Juni und 06. Juli 2018 von derGfK (Gesellschaft für Konsumforschung) im Auftrag des BlumenbüroHolland durchgeführt. Insgesamt wurden 2.000 Teilnehmer ausDeutschland im Alter von mindestens 14 Jahren befragt.