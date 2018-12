Stuttgart (ots) -Dringender Aufruf, nicht nur zur Vorweihnachtszeit: Auf dem neuenPETA-Motiv zeigt sich Désirée Nosbusch als Reptil. Der Claim: "Ichbin kein Modeaccessoire!" Gemeinsam mit der Tierrechtsorganisationappelliert die Schauspielerin und Moderatorin so an alle Verbraucher,auch zu den bevorstehenden Feiertagen kein Exotenleder zu kaufen. ImMaking-of-Video des Shootings erzählt die gebürtige Luxemburgerin,wie brutal es in der Lederproduktion zugeht und wie viele Tiere füreine einzige Krokodilleder-Handtasche getötet werden. In Szenegesetzt wurde Désirée Nosbuschs Motiv von Starfotografin GABO, diePETA seit Jahren mit viel Herzblut unterstützt."Man muss sich vor Augen führen, dass für eine einzige Handtaschedie Haut von vier Krokodilen verwendet wird. Den Tieren wird ohneBetäubung der Nacken aufgeschlitzt und dann wird ihnen eineMetallstange ins Rückenmark gestoßen", so Désirée Nosbusch. "Stelltsich da überhaupt noch die Frage, ob man so eine Tasche haben will?Nein, oder? Bitte zeigt Mitgefühl und kauft kein Exotenleder."Désirée Nosbusch hat in vielen internationalen und nationalenProduktionen als Schauspielerin und Moderatorin mitgewirkt. In dervielfach prämierten ZDF-Miniserie "Bad Banks" - die Produktion derzweiten Staffel startet Anfang 2019 - brilliert Désirée Nosbusch alseiskalte Bankenchefin. Für ihre schauspielerische Leistung wurde sieaktuell für den Preis der DafF nominiert. Gerade in der Hauptrolleabgedreht hat sie den Zweiteiler "Der Irlandkrimi" unter der Regievon Züli Aladag, dessen Ausstrahlung in der ARD für Herbst 2019geplant ist. Schon vor Jahren setzte sie sich für PETA ein: Somoderierte sie zum fünfjährigen Bestehen PETAs Pressekonferenz undrealisierte bereits ein Motiv gegen Pelz. Die Mutter von zwei Kindernspricht sechs Sprachen fließend und lebt abwechselnd in Berlin undLuxemburg.Krokodile leben in Verbänden zusammen, beschützen ihre Jungen undbenutzen sogar Werkzeuge. Die natürliche Lebenserwartung vonAlligatoren liegt bei 50 Jahren, die von Krokodilen sogar bei 80Jahren und mehr. Auf Zuchtfarmen werden Alligatoren allerdings schonim Alter von nur einem Jahr und Krokodile mit nur drei Jahrengetötet. Schlangen sind empfindsame Lebewesen, die Familienmitgliedererkennen und aufwendige Paarungsrituale vollziehen. Viele Artenkümmern sich um ihre Jungtiere. Die Tiere sind hervorragendeSchauspieler: Um Raubtiere zu täuschen, stellen sich einige Artentot, indem sie sich auf den Rücken rollen, den Körper erschlaffen unddie Zunge heraushängen lassen. Manche Schlangen sondern sogar einenranzigen Geruch ab, um Beutegreifer fernzuhalten.PETA und Désirée Nosbusch vertreten die Ansicht, dass Tiere nichtdazu da sind, für Bekleidung oder Accessoires grausam getötet zuwerden.Weitere Informationen:https://www.peta.de/desiree-nosbusch-exotenlederhttp://leder.peta.de/exotenleder/http://leder.peta.de/krokodilleder-vietnam/Pressekontakt:Thomas Lesniak, *49 711 860591-527, ThomasL@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell