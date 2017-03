Hamburg (ots) - TV-Star Désirée Nosbusch (52) ist stolz auf ihreLuka (18), die in New York Politik und Film studiert. In deraktuellen GALA (Ausgabe 14/17, ab heute im Handel) sagt sie: "Icherkenne mich in meiner Tochter so wahnsinnig wieder. Sie hat einenenormen Gerechtigkeitssinn und geht gegen Donald Trump auf dieStraße. Ich erinnere mich, als ich in ihrem Alter war. Da habe ich ineiner TV-Sendung mal etwas gegen Franz Josef Strauß gesagt. Daraufhinwurde ich nach der Sendung von der Polizei mitgenommen."Außerdem spricht die geschiedene Schauspielerin und Moderatorin,die zuletzt kurz mit Daimler-Mann Dieter Zetsche liiert war, überihre private Situation: "Ich bin Single. Aber ich wünsche mir einenPartner. Aber die Männer in meinem Alter sind meistens verheiratetoder haben einen Knacks, weil sie verheiratet waren und komplizierteTrennungen hatten. Den meisten sind starke und selbstständige Frauennicht geheuer."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell