In GALA (Heft 51/2018, ab heute im Handel) sprichtDésirée Nosbusch, 53, erstmals über die großen Gefühle für ihren MannTom Bierbaumer, 50. Die "Bad Banks"-Schauspielerin und der Kameramannhatten im September kirchlich in Italien geheiratet. "Uns verbindetdie Bodenständigkeit, und wir haben einen sehr ähnlichen Humor", soNosbusch. "Wir kommen ja beide aus dieser eher flatterhaften Brancheund haben ein gutes Gespür dafür, ob etwas echt ist oder nicht. Ichhabe einen Menschen an meiner Seite, auf den ich mich zu 200 Prozentverlassen kann und der mich sehr glücklich macht. Man nennt es wohlLiebe."