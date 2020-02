Désirée Nosbusch: Ausländerfeindlichkeit am eigenen Leib erlebt

Osnabrück (ots) - Désirée Nosbusch: Ausländerfeindlichkeit am eigenen LeiberlebtWegen italienischer Mutter in der Schule gemobbt: "Das, was ihr zu Hause fresst,geben wir unseren Schweinen" - Schauspielerin ("Bad Banks") gibt am liebstenGeld für gutes Essen aus - Scharfe Kritik an BankenOsnabrück. Schauspielerin Désirée Nosbusch ("Bad Banks") hat als Tochter eineritalienischen Schneiderin in Luxemburg während ihrer KindheitAusländerfeindlichkeit am eigenen Leib erfahren. "Ich habe mir Sprüche anhörenmüssen wie ,Das, was ihr zu Hause fresst, geben wir unseren Schweinen'. Polentawar gemeint", sagte die 55-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Ichkannte auch keine normale Jeanshose, meine Mutter hat mir aber eine blaue Hosegenäht, die ich stolz getragen habe. In der Schule hieß es dann: Ach, guck mal,wieder was aus der Lumpenkammer rausgezogen?"Dies habe dazu geführt, dass sie umso stolzer auf ihre Herkunft gewesen sei,sagte Nosbusch, deren Vater Lkw-Fahrer und Vorsitzender der luxemburgischenFernfahrergewerkschaft war: "Meine Mutter hat immer gesagt: Wichtig im Lebensind gute Manieren. Dann kannst du mit Bauern und Königen essen." Ein solchesErlebnis habe sie dann gehabt, als sie 1984 den Grand Prix d'Eurovisionmoderierte: "Da standen anschließend Prinz Albert von Monaco mit einem Bier inder Hand und meine Eltern mit einem Sektglas zusammen. Und mein Vater sagte:,Herr Prinz, wieso haben Sie ein Bier, und ich muss das hier trinken?' Das warmein Vater."Heute gibt Nosbusch ihr Geld am liebsten für schöne Abendessen mit Freunden undFamilie aus: "Ich bin kein Liebhaber von klassischen Urlauben. Nur am Strandrumliegen kann ich nicht. Da langweile ich mich schnell. Aber essen gehen undmit meinen Lieblingsmenschen gute und intensive Gespräche führen, ist meine Formvon Urlaub." Beim Klamottenkauf hingegen achtet sie eher aufs Geld: "Ich maggerne schöne Kleidung, aber da bin ich eher eine Schnäppchenjägerin. ImAusverkauf kann ich schon mal zuschlagen, aber die Normalpreise finde ichmeistens übertrieben hoch."Hart ins Gericht ging die "Bad Banks"-Darstellerin der Top-Bankerin ChristelleLeblanc mit den Banken: "Meine Mutter ist immer zu ihrer Bank gegangen, und dernette Herr am Schalter hat sie beraten und ihr geholfen. Jetzt ist da nur nocheine Maschine, und es wird meiner 81-jährigen Mutter gesagt, sie solle dasonline machen. Zum Glück hat sie meinen Bruder und mich. Aber stellen Sie sichmal vor, sie wäre eine Frau, die alleine ist. Dann ist man doch komplettaufgeschmissen. Niemand denkt an diese Generation. Darüber kann ich mich richtigaufregen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4514757OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell