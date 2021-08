Déjà-vu bei der HelloFresh-Aktie: Das fühlt sich stark nach 2020 an!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Bei der HelloFresh-Aktie(WKN: A16140) habe ich das Gefühl, ein Déjà-vu zu erleben. Wobei ich ganz genau weiß, welchen Vergleich ich hier ziehen würde: nämlich den zum vorherigen Geschäfts- und Börsenjahr 2020.

Auch in diesem Jahr ist das Management hinter der HelloFresh-Aktie nämlich drauf und dran, die eigene Prognose zu erhöhen. Zugegebenermaßen ist das alles andere als verkehrt. Hier zeigt sich schließlich, dass die Verantwortlichen einerseits eher konservativ kalkulieren. Beziehungsweise, dass das operative Momentum weiterhin anhält.

Auch zum Ende der letzten Woche ist es erneut der Fall gewesen: Das Management der HelloFresh-Aktie hat die Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 erneut kräftig nach oben geschraubt. Zum wiederholten Male, wohlgemerkt. Anlass hierfür sind erneut gute, vorläufige Zahlen für das zweite Quartal des aktuellen Jahres 2021.

HelloFresh-Aktie: Grund für Optimismus

Gründe für Optimismus gibt es bei der HelloFresh-Aktie entsprechend so einige. Das liegt, wie gesagt, zum einen an der positiven Prognose, die nun erhöht worden ist. Aber auch an insgesamt starken Wachstumszahlen mit Blick auf die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal. Widmen wir diesem Bericht jetzt zunächst unsere volle Aufmerksamkeit.

Im zweiten Quartal kletterten die Erlöse demnach auf voraussichtlich 1.555 Mio. Euro. Noch ein Jahr zuvor lag der Wert hingegen bei 972 Mio. Euro, was ein Wachstum im Jahresvergleich von fast 60 % impliziert. Mit einem bereinigten AEBITDA in Höhe von voraussichtlich ca. 158 Mio. Euro erreicht man hingegen so ca. das Niveau des Vorjahres. Schwarze Zahlen dürften damit zumindest in Reichweite sein.

Weiterhin rechnet das Management hinter der HelloFresh-Aktie für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatzwachstum in einer Spanne zwischen 45 und 55 %. Zuvor ist man davon ausgegangen, die Erlöse um 35 und 45 % steigern zu können. Entsprechend handelt es sich hierbei um eine Prognoseerhöhung von ca. 10 % im Durchschnitt. Allerdings sollen hohe Investitionen in die Infrastruktur und die Plattform dazu führen, dass sich die operative Marge auf einen Wert zwischen 8,25 und 10,25 % verschlechtert. Zuvor rechnete das Management mit einem Wert zwischen 10 und 12 %.

Fokus voll auf das Wachstum!

Die HelloFresh-Aktie reagiert am Freitag dieser Woche heftig auf dieses Update, das für mich eigentlich positiv ist. Investoren scheinen verstimmt auf das schlechtere Ergebnis zu reagieren, das jedoch ganz klar auf Investitionen in weiteres Wachstum zurückgeführt werden kann. Für mich ein Fokus, der sich langfristig orientiert definitiv auszahlen dürfte.

Zudem sollten Investoren bedenken: Das Wachstum beschleunigt sich und das Management möchte das Beste aus der aktuellen Situation und Chance herausholen. Es gibt definitiv schlechtere Nachrichten für mich als langfristig orientierten Investor. Auch wenn kurzfristig die Ergebnisse womöglich leiden.

Der Artikel Déjà-vu bei der HelloFresh-Aktie: Das fühlt sich stark nach 2020 an! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

