Czech Asset Management, L.P. bildet Fonds einer revolvierenden Kreditfazilität mit einem AUM-Volumen von ca. 4,5 Mrd. USD an zugesagtem und investiertem Kapital

Old Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire) - Czech AssetManagement, L.P. ("Czech") gab heute die Bildung des SJC DirectLending Revolver Fund III, L.P. bekannt ("SJC-Revolver-Fonds") -eines Direct-Lending-Fonds, der sich hauptsächlich auf revolvierendeKreditfazilitäten fokussiert, die die bestehendenDirect-Lending-Flagship-Fonds von Czech ergänzen sollen. Das gesamtefür den SJC-Revolver-Fonds aufgebrachte Kapital stammt vonbestehenden Czech-Anlegern und wurde in weniger als drei Monateneingenommen. Czechs weltweite Anlegerbasis setzt sich ausöffentlichen und privaten Pensionsfonds, Stiftungen (endowments,foundations), Taft-Hartley-Programmen, Family-Offices sowie Personenmit hohem Eigenkapital zusammen.Der SJC-Revolver-Fonds ist eine Direct-Lending-Strategie -fokussiert hauptsächlich darauf, privat ausgehandelte revolvierendeKreditfazilitäten mit variabler Verzinsung und vorrangigerBesicherung auf Asset-Basis und nach Cashflow anzubieten.Zielkundschaft sind US-amerikanische mittelständische Unternehmen mitJahreseinnahmen von 75 bis 500 Mio. USD oder mehr und einemjährlichen EBITDA von 7,5 bis 50 Mio. USD oder mehr.Stephen Czech, Managing Partner und Chief Investment Officer: "Wirsind unseren Anlegern für ihr anhaltendes Vertrauen und das Zutrauenin unsere Fähigkeiten sehr dankbar. Der SJC-Revolver-Fonds bedeutetfür potenzielle Kreditnehmer weniger Komplexität, Dokumentieraufwand,Transaktionskosten und Zeit bis zum Abschluss. Der Kreditnehmer hatrund um die Uhr Zugang zum Entscheider eines einzelnen Kreditgebers.Der Fonds versetzt Czech auch in die Lage, potenziellen Kreditnehmerneine wirkliche "Ein-Stopp"-Finanzierungslösung für verbriefteSchulden anzubieten - von der revolvierenden Kreditfazilität bis zumLangzeitkredit."Über Czech Asset Management, L.P.: Czech ist einDirect-Lending-Unternehmen mit Sitz in Old Greenwich, Connecticut,das ein zugesagtes und investiertes Kapital von ca. 4,5 Mrd. USDverwaltet und beträchtliche Co-Investment-Möglichkeiten vorsieht.Czech bietet privat ausgehandelte revolvierende Kreditfazilitäten mitvariabler Verzinsung und vorrangiger Besicherung auf Asset-Basis undnach Cashflow sowie Langzeitkredite mit erst- und zweitrangigemPfandrecht an. Zielkundschaft sind hauptsächlich US-amerikanischemittelständische Unternehmen mit Jahreseinnahmen von 75 bis 500 Mio.USD oder mehr und einem jährlichen EBITDA von 7,5 bis 50 Mio. USDoder mehr.Über Stephen J. Czech: Stephen Czech verfügt über 28 JahreErfahrung im Bereich Kreditgewährung und Unternehmensfinanzierung undhat zahlreiche Direct-Lending-Kreditfonds eingerichtet und betrieben.Seine Erfahrungen umfassen die Beschaffung, Strukturierung,Risikoübernahme, Überwachung und Restrukturierung vonUnternehmenskrediten. Vor der Gründung von Czech war er bei mehrerenbekannten Unternehmen beschäftigt, darunter u. a. bei Morgan Stanley,bei der Credit Suisse Group AG, bei Donaldson, Lufkin & Jenrette("DLJ") und Banc of America Securities LLC. Zusammen mit seinerFamilie setzt sich Stephen für eine Reihe wohltätiger Zwecke in denUSA ein - für Belange von unheilbar kranken Kindern, von Navy-SEALsim aktiven Dienst oder Ruhestand und deren Familien, von Ersthelfern(Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern), sowie fürStipendien für unterprivilegierte Highschool-Schüler. Auchunterstützt die Familie diese Belange mit erheblichen Spenden.Stephen ist Gründer und Co-Chairman der Mikey Czech Foundation,Mitglied des Advisory Board der University of Chicago Booth School ofBusiness, Laureat-Mitglied der Dean's Society der University ofChicago Booth School of Business, Mitglied des President's Club &Parents Executive Committee der Villanova University, Mitglied derBenacerraf Society des Harvard Medical School/Dana-Farber CancerInstitute sowie Mitglied des Harvard Medical School/Dana-FarberVisiting Committee for Pediatric Oncology. Stephen erwarb einBachelor-of-Science-Diplom an der Marquette University und einen MBAan der University of Chicago Booth School of Business.Pressekontakt:Um weitere Informationen zu erhaltenwenden Sie sich bitte an Stephen Czech - Telefon: 203-769-8401E-Mail: sczech@czechamlp.comOriginal-Content von: Czech Asset Management, L.P., übermittelt durch news aktuell