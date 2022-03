Czaja: Unterstützung der Bundes-CDU im Saarland war da

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Mario Czaja ist dem Eindruck entgegen getreten, die Bundespartei habe die Saar-CDU im Wahlkampf hängen lassen. "Die Unterstützung aus dem Adenauer-Haus hat es in enormer Weise gegeben. Daran hat es sicherlich nicht gemangelt", sagte Czaja am Sonntagabend in der "Berliner Runde" im ZDF. Bei der Wahl sei es vor allem um saarländische Themen gegangen. Die CDU mit ihrem Ministerpräsidenten Tobias Hans habe nicht zeigen können, wofür sie dabei stehe. SPD-Herausforderin Anke Rehlinger habe stärker wirtschaftspolitische Kompetenz bewiesen als dies der Saar-CDU gelungen sei./sk/DP/he