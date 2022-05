Czaja: Merz ist der starke Mann der Union

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht in den Wahlerfolgen von Daniel Günther in Schleswig-Holstein und Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen keine Konkurrenz für Parteichef Friedrich Merz erwachsen. "Er ist der starke Mann der Union", sagte Czaja am Sonntagabend in der "Berliner Runde" im ZDF. Er fügte hinzu: Die CDU sei froh, dass sie starke Ministerpräsidenten habe "und damit auch ein breites Angebot an Persönlichkeiten, die Verantwortung tragen können".

Zugleich schrieb Czaja der Führung von Merz den "starken gemeinsamen Auftritt" der CDU zu. Dieser habe das Team der CDU zusammengeführt, im Wahlkampf stark mitgeholfen, die Union geeint und die Flügel zusammengebracht./sk/DP/he