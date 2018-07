Cytotools NEWS: Studienstart – langsam wird es heiß

Cytotools (WKN: A0KFRJ) hat einen Lauf und unterfüttert diesen mit positiven News. Wie der Biotech-Player heute meldet, hat man die ersten von insgesamt 200 Patienten in der klinischen Studie zur Therapie des diabetischen Fußes behandelt. Dabei handelt es sich um die Neuauflage der 2016 gescheiterten klinischen Phase III Studie für den Wundheilungswirkstoff DermaPro(R). Wird Cytotools die nächste Biotech-Erfolgsstory nach Biofrontera (WKN: 604611)?

Aktionäre nehmen die Nachricht positiv auf und schicken den deutschen Biotech-Player mehrere Prozent ins Plus. Investoren ist jedoch auch klar, dass dieser Schritt die erwartungsgemäße Ausführung der Forderung von US-Behörden für eine mögliche Zulassung in den Staaten ist. Erste „aussagekräftige“ Ergebnisse werden im Rahmen der Zwischenauswertung Anfang 2019 erwartet.

Kommerzieller Value soll bald gehoben werden

Für die nahe Zukunft – auch wenn das noch ein paar Quartale dauern dürfte – hat Cytotools die für Biotech-Investoren emminent wichtige Kommerzialisierung von DermaPro(R) auf der Agenda.

Die CytoTools AG strebt […] den Abschluss von Partnerschaften mit Pharmafirmen und die Lizenzvergabe durch die Auslizenzierungen der einzelnen Projekte, wie bereits mit Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd. für den indischen Markt geschehen, an.

Bei erfolgreichem Verlauf der Studien wollen wir bereits 2020 die Suche nach einem Partner für DermaPro® in Europa und den USA forcieren.



Cytotools kein „No Brainer“

Spekulativ orientierte Anleger können hier den Nervenkitzel suchen. Die Aktie ist ein handelsenger Titel trotz einem Freefloat von 66%, der schnell in beide Richtungen bewegt werden kann.

Das Management scheint überzeugt: Erst vor wenigen Wochen hatte Chief Research Officer Dr. Dirk Kaiser Cytotools-Aktien für 100.000 Euro via off-market Deal erworben.

