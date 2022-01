Cytotools Aktie: Was geht denn hier ab?

An der Börse Xetra notiert die Aktie Cytotools am 21.01.2022, 23:29 Uhr, mit dem Kurs von 4.76 EUR. Die Aktie der Cytotools wird dem Segment "Biotechnologie" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Cytotools-Aktie ein Durchschnitt von 11,96 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,76 EUR (-60,2 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (5,43 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,34 Prozent), somit erhält die Cytotools-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Cytotools erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,99 und liegt mit 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 38,08. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Cytotools auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Cytotools wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Cytotools auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.